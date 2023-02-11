متى عطلة الاسراء والمعراج 2023-1444، بدأ العد للتنازلي لحلول ذكرى الاسراء والمعراج لعام 1444 هـ- 2023م، حيث تحل علينا مناسبة الاسراء والمعراج ليحتفل المسلمون بها ويؤدون طقوساً خاصة، ويحيون سنناً عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك اتخذ المسلمون في شتى بقاع الأرض من يوم الاسراء والاعراج قراراً بجعل هذه المناسبة إجازة رسمية لهم من أعمالهم ومشاغلهم خاصة في الدوائر الحكومية التابعة للدولة، وكذلك يتبعها الجهات الخاصة والمؤسسات الكبيرة ان أمكن لهم أو أرادوا ذلك.

متى إجازة الاسراء والمعراج هذا العام

متى إجازة الاسراء والمعراج هذا العام، هذه الذكرى تحل علينا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتساءل بعض المسلمون عن سبب تسمية الاسراء والمعراج وعن سبب قرار اتخاذ إجازة رسمية في مثل هذه المناسبة الدينية للمسلمين، وقبل أن ننشر لكم موعد إجازة أو عطلة الاسراء والمعراج لعام 2023 ميلادي، فإن فريق العمل سيعرف عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لماذا سميت الاسراء والمعراج بهذا الاسم، إذ إن الإسراء، هو إذهاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من الحرام في مكة في المملكة العربية السعودية، إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس في فلسطين، في جزء من الليل، ثم رجوعه في ليلته، وهو ما آثار استعجاب واستغراب الكثيرين بسبب طول المسافة بين المكانين، أما المعراج، هو اصعاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من القدس إلى السموات السبع، وما فوق السبع، إذ فرضت الصلوات الخمس، ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من الليل، وهي معجزة إلهية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

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موعد عطلة الاسراء والمعراج 1444 هـ

موعد عطلة الاسراء والمعراج 1444 هـ، سنرفق لكم في هذه الجزئية من المقالة، تاريخ إجازة الاسراء والمعراج، حيث تحل علينا هذه الذكرى يوم 18 فبراير 2023، 27 رجب 1444 هـ، وهو ما يعتبره المسلمون إجازة رسمية لهم، وهو ما يعني أن عطلة الاسراء والمعراج لهذا العام ستكون يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023، خاصة أن طلبة المدارس لاسيما في المراحل الأولى ينتظرون هذا اليوم بشوق كبير، ليبقوا في بيوتهم يومين على التوالي.

تنويه أيها الأحبة :

يوم السبت 27 رجب 1444 هـ

الموافق 18 شباط 2023

هو ذكرى #الاسراء_والمعراج

كل عام وانتم بخير pic.twitter.com/qbWzln2WGe — د.عمّادالدّين الشّافعي (@emadaldeen_1443) February 9, 2023

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ما موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023

ما موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023، ذكرنا لكم بالتاريخ واليوم إجازة الاسراء والمعراج في الفقرة السابقة، خاصة للذين يبحثون عن يوم إجازة الاسراء والمعراج عبر محركات البحث المختلفة، لأن الكثيرين يعتبرون أنه يوما مهما لهم، سواء للتغيب عن أعمالهم أو لإحياء طقوس اليوم وذكراه، وما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى الدينية الخاصة بالمسلمين.