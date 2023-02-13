موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، يحتفل المسلمون في كل عام هجري بالإسراء والمعراج التي تحل عليهم في شهر رجب للسنة الهجرية، فقد اقتربت الذكرى علينا حيث تحل علينا الذكرى في القريب العاجل، إذ تكمن أهميتها بالنسبة للمسلمين لما لها من مكانة عظيمة في قصة حيث هيأ الله سبحانه وتعالى دابة البراق حيث انتقل من مكة إلى القدس في ساعات معدودة على الرغم من أن الطريق في تلك الفترة كانت تأخذ شهوراً طويلة، لذا كانت بمثابة معجزة إلهية.

موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين

موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، تحل علينا ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ سننشر لكم موعد حلولها باليوم والتاريخ الميلادي والهجري لهذا العام، حيث أعلن المفتي العام للقدس والديار المقدسة عن موعد ليلة الاسراء والمعراج في فلسطين 2023- 1444 هـ، وبدوره ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين.

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موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين

موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، تحمل الدعوات في يوم الاسراء والمعراج لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد الاعتداءات المتكررة على المسجد وساحاته وباحاته في المسجد، من جماعات المستوطنين المتطرفين المحميين من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، إضافة إلى إحياء طقوس الذكرى الجميلة التي تحل على المسلمين مرة واحدة كل عام وتأتي في شهر رجب الهجري.

موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين

موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، تحل علينا ذكرى الاسراء والمعراج 2023- 1444 هـ يوم السبت الموافق 18 فبراير/ شباط 2023، الموافق 27 رجب 1444 هـ، حيث يؤدي المسلمون في هذه المناسبة الدينية طقوسا خاصة بها اذ يحتفلون بها بطريقتهم ويدعون الله عز وجل، لذا هي تعتبر من أهم المناسبات الدينية التي تحل على المسلمين جميعا في البلاد.