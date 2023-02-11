اذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 2023 مقدمة وفقرات كاملة، يوافق يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023، 27 رجب 1444هـ، ذكر الإسراء والمعراج فهي من المناسبات الجميلة التي ينتظرها المسلمون في شتى أنجاء العالم، لاسيما بعد المعجزة التي حصلت مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن المدارس في فلسطين والوطن العربي تًحيي هذه الذكرى كل بطريقته الخاصة، وفي مدارس فلسطين بشكل عام، تُحيا هذه الذكرى من خلال إذاعة مدرسة صباحية للشفت الصباحي ومسائية للشفت المسائي، ومن هنا سنكتب لكم في هذه المقالة "فقرات كاملة" لإذاعة مدرسية في ذكرى الإسراء والمعراج 2023، تبدأ من المقدمة وتنتهي في الخاتمة.

اذاعة مدرسية عن الاسراء ‏والمعراج

اذاعة مدرسية عن الاسراء ‏والمعراج، يتحضر طلبة المدارس في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص بموضوعات عامة وشاملة تتعلق بذكرى الإسراء والمعارج لإحياء هذه المناسبة في مدارسهم وعند صف الطابور الصباحي، وهو ما يُعرف بالإذاعة المدرسية، لكي يتلو الطلبة موضوعات متنوعة على المدرسين وإدارة المدرسة، وأيضا على زملائهم الطلبة في الطابور الصباحي، لهذا نرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مقدمة جميله عن الإسراء والمعراج، و كلمة مختصرة في الإذاعة المدرسية عن الإسراء والمعراج، ضمن مقالة، اذاعة مدرسية عن الاسراء ‏والمعراج.

مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة عن الإسراء والمعراج

مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة عن الإسراء والمعراج، وفي هذه الفقرة سنرفق لكم مقدمة إذاعة مكتوبة وجميلة عن الاسراء والمعراج 2023-1444، التي يبحث عنها الطلبة عبر محركات البحث الكثيرة، بهدف تجميع فقرات صالحة ونافعة لعمل إذاعة مدرسية عن الإسراء والمعراج، حيث في هذه الفقرة سنرفق لكم، حيث تبدأ بالبسمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلقنا في أحسن صورة، وفطرنا على نعمة الإسلام، وأرشدنا إلى سواء السبيل، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله من فضله العظيم، ثم نواصل، وصلاة وسلامًا على نبي الهدى، وإمام المتقين، سيد الخلق، وأشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد، وبعد ذلك نواصل الحديث في المقدمة عن مديرو وأستاذة المدرسة، والزملاء والسيد مدير المدرسة الموقر، المعلمين والمعلمات الأفاضل، زملائي وزميلاتي الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، ثم نواصل، أتى الصباح وتجدد اللقاء في هذا اليوم العظيم، ذكرى معجزة ربانية تجلى فيها عظمة الإسلام ومكانة رسولنا الكريم، ذكرى الإسراء والمعراج، وتكون آخر فقرة في المقدمة: يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم اذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج راجين من الله تعالى أن يرزقنا التوفيق ويرشدنا إلى ما فيه خير لنا ولكم بإذن الله.

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فقرات كاملة لإذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج

فقرات كاملة لإذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج، سنرفق لكم أيضا في هذه المقالة، إذاعة مدرسية مكتوبة عن الإسراء والمعراج تحتوي على فقرات كاملة، حيث تبدأ مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة عن الإسراء والمعراج، ثم بعد ننتقل إلى فقرة القرآن الكريم عن الإسراء والمعراج للإذاعة المدرسية، وبعد ذلك، حديث شريف عن للإذاعة المدرسية عن الإسراء والمعراج، وبعد ذلك نباشر، بحكمة عن الاسراء والمعراج للإذاعة المدرسية، ثم بعد ذلك، نضيف فقرة هل تعلم هل تعلم عن الإسراء والمعراج للإذاعة المدرسية، ثم نضيف، كلمة عن الإسراء والمعراج للإذاعة المدرسية، ثم نضيف، شعر عن الإسراء والمعراج للإذاعة المدرسية، ثم ننتقي نشيد خاص عن الإسراء والمعراج للإذاعة المدرسية، وبعد ذلك ننهي بـ، خاتمة اذاعة مدرسية عن الإسراء والمعراج,