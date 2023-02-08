موعد إجازة الاسراء والمعراج في فلسطين 2023، يترقب الفلسطينيون في أماكن تواجدهم موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023، فهي غير إنها مناسبة إسلامية مهمة عند المسلمين أجمع، إلا إن الفلسطينيين يستفيدون منها أيضا لاسيما الموظفين والعاملين، إذ تعتبرها الحكومة الفلسطينية يوم إجازة لكل الموظفون الحكوميون، لذا فإن حلول الاسراء والمعراج، يعني أن الفلسطينيين على موعد مع فرحتين، أولهما الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، ثانيهما الاجازة الرسمية من العمل في جميع المرافق الحكومية أيا كانت.

متى إجازة الاسراء والمعراج في فلسطين 2023

متى إجازة الاسراء والمعراج في فلسطين 2023، يتساءل الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل أيضا عن، موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023-1444 هجري، حيث تحل علينا هذه المناسبة في شهر فبراير، شباط الجاري، 2023، لكن الناس تبحث عن الموعد المحدد ليوم الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، ويدوره ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تاريخ إجازة الاسراء والمعراج في فلسطين 2023.

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موعد الاسراء والمعراج 2023 في غزة

موعد الاسراء والمعراج 2023 في غزة، حددت الحكومة الفلسطينية في رام الله وتبعتها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة يوم الاسراء والمعراج إجازة رسمية للشعب الفلسطيني، لكن العديد من الأشخاص في فلسطين يبحثون عن موعد الاسراء والمعراج 2023 بالتاريخ الميلادي، كونه تحل علينا هذه الذكرى يوم 27 من شهر رجب من كل عام، ولكنها تختلف ميلاديا إذ يتقدم هذا التاريخ من 10- 15 يوما كل عام ميلادي.

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كم يوم باقي على الاسراء والمعراج 2023

كم يوم باقي على الاسراء والمعراج 2023، في هذه المقالة التي خصصناها للحديث عن موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023- 1444 هجري، سنختمها أيضا بإضافة تاريخ يوم الاسراء والمعراج هذا العالم، حيث تحل علينا ذكرى الاسراء والمعراج لعام 2023، يوم السبت الموافق 18 فبراير، شباط 2023، إذ يعتبرها الفلسطينيون إجازة رسمية، ويحتفلون فيها، ويؤدون طقوسا خاصة بهذه المناسبة ويحيون سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة العظيمة.