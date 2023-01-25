متى إجازة الاسراء والمعراج في فلسطين 2023، يتساءل الفلسطينيون عن تاريخ إجازة الاسراء والمعراج في فلسطين، حيث يحتفل المسلمون في هذه المناسبة الجميلة على قلوبهم، غير أنهم يعتبرون هذا اليوم بمثابة إجازة من أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، لذا تجد الآلاف يبحثون عن موعد إجازة الاسراء والمعارج 1444-2023 في فلسطين، وفي هذه المقالة سوف نرفق تاريخ إجازة الاسراء والمعارج ليستفيد من يبحث عن هذا التاريخ.

موعد إجازة الاسراء والمعراج 1444-2023

موعد إجازة الاسراء والمعراج 1444-2023، في هذه المقالة سنتحدث عن تفاصيل قصة الاسراء والمعراج الذي يحتفل به المسلمون في جميع بقاع الأرض، حيث إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرى من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا، وهي معجزة الهية لسيد الخلق أجمعين، لذا قرر المسلمون اعتبار هذا اليوم إجازة بالنسبة لهم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد بدء إجازة الاسراء والمعراج لعام 1444-2023.

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تاريخ إجازة الاسراء والمعراج

تاريخ إجازة الاسراء والمعراج، حيث أعلنت الحكومة الفلسطينية عن إجازة يوم الاسراء والمعراج، والتي توافق يوم 18 فبراير/ شباط 2023، السابع والعشرين من شهر رجب الجاري 1444 هجري، وبهذا اليوم يحتفل المسلمون ويقومون بطقوس خاصة تسعدهم لذا ينتظرون بشوق حلول هذه المناسبة السعيدة على قلوبهم.

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متى يوم الاسراء والمعراج 1444 هـ

متى يوم الاسراء والمعراج 1444 هـ، في هذا التقرير تحدثنا عن موعد إجازة الاسراء والمعراج في التاريخ الهجري وكذلك في التاريخ الميلادي حيث إن هناك شرائح معينة تتبع التاريخ الميلادي، والكثيرون يتبعون التقويم الهجري، لذا أرفقنا لكم موعد وتاريخ إجازة يوم الاسراء والمعارج بالميلادي والهجري، لتسهل عليكم البحث، وبهذا القدر نكون قد نشرنا لكم تفاصيل إجازة الاسراء والمعراج.