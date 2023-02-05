موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين- موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023، مع اقتراب ذكرى الاسراء والمعارج، يزيد البحث عن موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023، لأن فيها احتفالات وأدعية، وإجازة أيضا في اليوم التالي، حيث تغلق كل المرافق والمقار الحكومية وبعض الخاص أبوابها احتفاءً بذكرى الاسراء والمعراج لعام 2023، ولأهمية هذه المناسبة، يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين- موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023.

موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين

موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، اقترب يوم الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج، وهو من أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفي بها المسلمون في معظم دول العالم، لما فيها من معجزة مهولة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يسري إلى السماوات العليا، وعلى الرغم من أهميتها إلا إن الكثيرين لا يعلمون تاريخ ليلة الاسراء والمعارج، لذا سنرفق لكم توضيحا عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حول موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، وكذلك عن، ما هو تاريخ يوم الاسراء والمعراج 2023.

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ما هو تاريخ يوم الاسراء والمعراج 2023 بالميلادي

ما هو تاريخ يوم الاسراء والمعراج 2023 بالميلادي، يهتم المسلمون بليلة الاسراء والمعراج، وهو يوم يعتبره المسلمون إجازة رسمية لهم، ويحتفلون به، حيث يخرج في هذا اليوم مفتي فلسطين ويحث المسلمين في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يعتبر مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الفقرة سننشر لكم تاريخ الاسراء والمعارج 2023 بالميلادي، حيث يحل على المسلمين يوم 18 فبراير 2023.

متى إجازة الاسراء والمعراج 2023- 1444

متى إجازة الاسراء والمعراج 2023- 1444، يتساءل المسلمين حاليا عن، متى ليلة الإسراء والمعراج 2023 بالهجري، حيث أرفقنا يوم الاسراء والمعارج بالميلادي الذي يوافق 18-2-2023، أما بالنسبة للتاريخ الهجري فتحل علينا إجازة الاسراء والمعارج 1444 هجريا يوم 27 من شهر رجب 1444 هـ، وهو تاريخ ثابت لا يتغير خلاف عن التاريخ الميلادي الذي يشهد تغيراً كل عام.