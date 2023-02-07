رسميا تحديد معلق مباراة ريال مدريد أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، من المقرر أن تنطلق يوم غد الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023 مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، إذ يتوقع جمهور الناديين أن يشاهدا معركة كروية شرسة بين متصدر الدوري المصري، ووصيف الدوري الإسباني، لكنّ على الرغم من الفرق بين الناديين في النتائج والمستويات، إلا إن الملكي لن يستسلم أبدا، ويعرف كيف يدير مثل هذه المباريات، في حين إن الأهلي يسعى لمواصلة تسجيل نتائجه الإيجابية خاصة بعد الوصول إلى نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية.

معلق مباراة الأهلي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء

معلق مباراة الأهلي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء، يتوقع جمهور كرة القدم في العالم، تكلف القنوات الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والأهلي أهم المعلقين الرياضيين على مستوى الوطن العربي، لأهمية المباراة ولحجم الفريقين على مستوى العالم، حيث يعد الأهلي نادي القرن في القارة الأوروبية، بينما يعد الأهلي نادي القرن على مستوى قارة إفريقيا نظرا للبطولات القارة التي حققها الفريقان، لذا يضيف فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اسم معلق مباراة ريال مدريد أمام الأهلي يوم الأربعاء 8 فبراير 2023.

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من هو معلق مباراة ريال مدريد والأهلي في كأس العالم للأندية

من هو معلق مباراة ريال مدريد والأهلي في كأس العالم للأندية، يحتض المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله المباراة رقم 5 في مسابقة كأس العالم للأندية، يوم غد الأربعاء بعدما يتقابل ريال مدريد الإسباني ضد نظيره الأهلي المصري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين، العاشرة بتوقيت الرياض، ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة ssc الرياضية السعودية، وتي ان تي المغربية على شاشاتهما بجودة عالية بتقنية HD.

د88' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق افشة



الأهلي المصري 1 × 0 سياتل ساوندرز الأمريكي



⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/fONOM3PLJv — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023

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معلق مباراة الأهلي أمام ريال مدريد الأربعاء 8 فبراير 2023

معلق مباراة الأهلي أمام ريال مدريد الأربعاء 8 فبراير 2023، أسندت قناة اس اس سي الرياضية السعودية مهام التعليق على المباراة على الثنائي مشاري القرني، وعبد الله الحربي للتعليق على مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين ريال مدريد والأهلي المصري، حيث تكمن أهمية المباراة بقوة الناديين على مستوى القارات، حيث يمتلك الملكي 28 كأسا أوروبيا وقارياً، بينما يملك الأهلي 25 بطولة من ذات النوع.