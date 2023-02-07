التشكيلة المتوقعة للأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، يمر نادي الأهلي بفترة نشوة كبيرة منذ بدء عام 2023، حيث لم يتلق أي هزيمة بأي بطولة كانت، سواء المحلية أو القارية، أو العالمية، إضافة إلى تأهله إلى نهائي كأس مصر 2023، ونصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، ناهيك عن تصدره لترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو ما يعطيه دفعة أمل للمضي قدما في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها غداً ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي المسابقة، على النقيض فإن ريال مدريد يُعاني من نتائج سيئة بالدوري الإسباني إذ يحتل وصيفا بفارق 8 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة، إضافة إلى إصابة عدد من نجومه الأساسيين، وهم الظهير ميندي، والحارس ثيبو كورتوا، ومهاجمه كريم بنزيما، لذا فإن كفة الأهلي ترجح تخطيه للملكي، لكنّ الأبيض يعرف جيداً كيفية إدارة مثل هذه المباريات.

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ريال مدريد يمر بظروف سيئة على كل المستويات، حيث يعاني من سوء النتائج إضافة إلى الإصابات التي لحقت بكل صفوفه، ناهيك عن انخفاض مستوى بعض النجوم الأساسيين في تشكيلة كارلو أنشيلوتي، لذا وبعد الإصابات التي ضربت التشكيلة الأساسية للريال، يبحث جمهور الميرنغي الآن عن، وبدوره يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد ريال مدريد

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد ريال مدريد، يبحث أنصار النادي الأهلي المصري عن تشكيلة فريقهم التي سيواجه بها الخصم العنيد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لاسيما بعد تخطي المارد الأحمر عقبة أوكلاند سيتي الأسترالي، وسياتل الأمريكي، لذا ننشر لكم التشكيل المتوقع للأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ جاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما من يقود خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، في حين سيلعب في خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، أما في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا أو محمد شريف".

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أجواء رائعة على هامش استعداد فريقنا لمواجهة ريال مدريد بنصف نهائي المونديال 🤩#يلا_يا_أهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/fJaxOLrrLe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 6, 2023

تشكيلة ريال مدريد أمام الأهلي الأربعاء 8 فبراير 2023

تشكيلة ريال مدريد أمام الأهلي الأربعاء 8 فبراير 2023، حيث بعد إصابة العديد من النجوم في التشكيلة الأساسية لريال مدريد فإن المدير الفني للملكي كارلو أنشيلوتي سيضطر للعب بتشكيلة مغايرة عن التي يشاهدها جمهور الميرنغي، حيث من المتوقع أن يخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام الأهلي المصري بهذه الأسماء، حراسة المرمى: الحارس لونين بعد إصابة كورتوا، أما في خط الدفاع: كارفخال روديغر وناتشو أو ألابا، وكامافينغا، أما في خط الوسط، توني كروس، و فالفيردي و تشواميني أو سيبايوس، وفي خط المقدمة فينيسيوس جونيور، وأسينسيو، و رودريغو.