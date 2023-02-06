تشكيلة مباراة ريال مدريد والأهلي في كأس العالم للأندية، في محاولة جديدة لإرضاء جمهوره يدخل ريال مدريد خاصة بعد نتائجه السيئة في الدوري الاسباني وخسرته لقب السوبر الاسباني أمام برشلونة، يلتقي ريال مدريد مساء يوم الأربعاء غريمه في نصف نهائي كأس العالم للأندية العملاق الأفريقي الأهلي المصري، وعينه على تحقيق الفوز والانتصار كون هذه الأمر يبادله أيضا ويريده الأهلي المصري خاصة بعد انتصاره في المباراتين السابقتين للقاء الأهلي المصري وريال مدريد في كأس العالم للأندية.

تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وكون هذه المباراة والبطولة باتت من أكثر البطولات متابعة ومشاهدة، كون نصف نهائي البطولة جمعت فريقين كبيرين وهما الأهلي المصري وريال مدريد الاسباني، وهما من ذات الفرق الأكثر شعبية ومشاهدة ومتابعة وجمهور في كافة أنحاء العالم، فريال مدريد يحتل الشعبية مع برشلونة في القارة الأوروبية، بينما يحتل الأهلي الشعبية الكروية الجماهيرية في القارة الأفريقية والأسيوية كون الأهلي المصري يحظى بشعبية واسعة في مصر وبلاد الشام والعالم العربي وخاصة الخليجي.

تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد

وقبل لقاء الأهلي المصري العملاق الاسباني والاوروبي ريال مدريد نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مساء السبت4/2/2023م في الفوز على سياتل الأمريكي، بهدف نظيف، في بطولة كأس العالم للأندية.

والأهلي فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من مونديال الأندية، وتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، ليضمن بطاقة التأهل للكتيبة الحمراء.

تشكيلة الأهلي أمام ريال مدريد

بينما ريال مدريد الذي سيواجه الأهلي يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يعيش ظروف كروية صعبة خاصة في الدوري الاسباني، فقد سقط ريال مدريد مجدداً في الدوري الاسباني أمس الأحد 5/1/2023م، أمام ريال مايوركا بهدف دون رد، عجز ريال مدريد خلال دقائق المباراة تعديل النتيجة، بينما استغل غريمه الابدي والمتصدر للدوري الاسباني برشلونة في تعثر الريال وواصل تقديم المتعة في الدوري الاسباني وحقق الفوز على اشبيلية بثلاثية نظيفة وسعت الفارق بينه وبين ريال مدريد لـ8 نقاط.

حيث يحتل برشلونة صدارة الدوري الاسباني برصيد 53 نقطة حققها من 20 مباراة فاز بـ17 وتعادل بـ2 وخسر 1، بينما ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة حققها من 20 مباراة، فاز بـ14، وخسر 3 وتعادل بـ3 مباراة.

تشيكل ريال مدريد المتوقع ضد الأهلي المصري

وحول موعد مباراة ريال مدريد والأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية من المقرر أن تقام مباراة الأهلي المصري وريال مدريد في كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل 8/2/2023م، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في المغرب، وستقام المباراة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

بينما ستقام مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكة، كذلك عند الـ10:00 بتوقيت الدوحة، فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف وفلسطين عند الساعة الـ9:00مساءاً.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الاهلي

وستكون مباراة الأهلي وريال مدريد معروضة عبر العديد من القنوات منها قناة ssc السعودية وقناة المغربية الرياضية الأرضية، لهذا وضمن مقالنا تشكيلة مباراة ريال مدريد والأهلي في كأس العالم للأندية، سنوضح لكم متابعين الكرام وعشاق ريال مدريد والأهلي المصري في كأس العالم للأندية تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والأهلي المصري من خلال الضغط على الرابط التالي هنـــــــــــــا

المران الأول للأهلي في مدينة الرباط استعدادًا لمواجهة ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية🦅📸#يلا_يا_أهلي#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/GiDi2apFfE — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 6, 2023

تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وبِشأن تشكيلة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، فبحسب العديد من وسائل الاعلام المصرية، فأن الأهلي المصري سيدخل مباراته أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية، في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وخط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني

وخط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

وخط الهجوم: محمد شريف.





تشكيلة ريال مدريد ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

فيما جاءت تشكيلة ريال مدريد ضد الأهلي في كأس العالم للأندية، وفقاً لمدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، فاييخو، ناتشو

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا

خط الهجوم: أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو

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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة الأهلي المصري

وأخيرا متابعين الكرام عشاق مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم كافة التفاصيل الأخرى عن مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية والمقامة في الأرضية المغربية العربية، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله من هنـــــــــــــــــا