القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للاندية 

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للاندية، عند الساعة التاسعة مساء، يلعب الأهلي المصري أولي مباراته في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي، وعينه على تحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة تمهيداً للوصول لحمل اللقب، خاصة وأن الأهلي يضع أمال كبيرة في هذه البطولة على اثبات أحقيته في تحقيقها، للكادر الفني المميز واللاعبين.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للاندية

ومباراة الأهلي و أوكلاند سيتي، ستكون تحت قيادة الحكم الدولي : ما نينغ ومساعده فاي زهو، شينغ زهانغ)، والحكم الرابع: إستفان كوفاكس، فيما سيكون حكم الفار في مباراة الأهلي و أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة المغرب العربية الحكم: خوان مارتينيز مونويرا، ومساعده: فو مينغ.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وأوكلاند سيتي

ومباراة الأهلي و أوكلاند سيتي ستقام عند الساعة التاسعة بتوقيت القدس الشريف وكذلك العاصمة المصرية القاهرة، فيما ستقام بتوقيت مكة المكرمة عند الساعة العاشرة وستنقل عبر قناة Arryadia TNT HD بتعليق هشام فرج، وسيدخل فيها الأهلي المصري بتشكيل وفقاً للصحف المصرية يريد به الأهلي المصري الفوز والانتصار في المباراة.

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القنوات الناقله لكاس العالم للانديه 2023 على النايل سات

فقد جاء تشكيل مباراة الأهلي و أوكلاند سيتي التي ستكون معروضة عبر قناة Arryadia TNT HD بتعليق هشام فرج

تشكيل مباراة الأهلي و أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- آليو ديان- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف- أحمد عبدالقادر- كهربا.

القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية المفتوحة

وقبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، كثرت عمليات البحث من قبل عشاق ومحبي النادي الأهلي المصري حول القناة الناقلة لمباراة الأهلي و أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية لمشاهدة هذه المباراة، فبعد متابعة من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" فقد تبين أن هناك العديد من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و أوكلاند سيتي وهو ما سنوضح لكم في هذه المقالة على النحو التالي:

قناة ssc السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

وتعتبر ssc قناة السعودية الرياضية من القنوات المميزة للغاية في المجال الرياضي والتي تقوم بعرض العديد من المباريات المهمة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ومن ضمن المباريات المهمة التي ستقوم بعرضها هذه القناة هي مباريات كأس العالم للأندية 2023 والتي ستكون المباراة الافتتاحية لهذه البطولة تجمع بين النادي الأهلي وبين أوكلاند سيتي، وقد جاء تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباراة الأهلي و أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية:

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.

استاد ابن بطوطة الذي يستضيف مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في إفتتاح مونديال الأندية🏟️🦅#يلا_يا_أهلى pic.twitter.com/VqMOWRWZAV — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 1, 2023

القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023

من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، قناة المغربية الرياضية TNT 2023 التي تعرض ايضا مسابقة الدوري المغربي لكرة القدم والدوري المغربي لكرة اليد والدوري المغربي لكرة السلة وغيرها من البطولات الأخرى وتعمل القناة علي تقديم المحتوي الخاص بها بجودة تحمل صورة فوق hd، بجانب وجود نقاء في معدات الصوت، وقد جاء تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية:

قناة المغربية الرياضية TNT 2023 الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

تردد: 11157

معدل الترميز: 27500