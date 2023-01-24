موعد الإسراء والمعراج 1444-2023، يحتفل المسلمون بيوم الاسراء والمعراج، ويعتبرونه إجازة رسمية وسط طقوس خاصة تؤدى في هذا اليوم، لذا يزيد البحث عن موعد الاسراء والمعراج 1444-2023، فمن المسلمين من يبحث عن موعد الاسراء والمعراج بالتاريخ الهجري، ومنهم من يبحث عن يوم الاسراء والمعراج بالتاريخ الميلادي، وذلك وفق رغبة الشخص، حيث سنرفق لكم في هذه المقالة، تاريخ الاسراء والمعراج بالهجري والميلادي.

متى الإسراء والمعراج 2023

متى الإسراء والمعراج 2023، هو سؤال يجول في خاطر الكثيرين من المسلمين، لمعرفة متى يأتي يوم الاسراء والمعارج، لأنه يعتبر إجازة رسمية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو يوم خاص يمر بذكرى خاصة، وهو يوم معراج واسراء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المقالة، سنتعرف عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على موعد الاسراء والمعراج 2023.

#ديوان_الخدمة_المدنية تعميم رقم ( ١ )

لسنة ٢٠٢٣ بشأن عطلة ذكرى الاسراء والمعراج

للعام الهجري ١٤٤٤ والعيد الوطني ويوم التحرير

للعام الميلادي ٢٠٢٣ . pic.twitter.com/DscyVp791Y — ديوان الخدمة المدنية 🇰🇼 (@Csc_Kw) January 16, 2023

ما موعد الاسراء والمعراج 1444-2023

ما موعد الاسراء والمعراج 1444-2023، ويوم الاسراء والمعارج هي الليلة التي توجه فيها الرسول محمد صل الله عليه وسلم برحلة من مكة إلى المسجد الأقصى المبارك في فلسطين، قم بعد ذلك رُفع إلى السماء والجنة، لذا يعتبره المسلمون يوم خاص بالنسبة لهم يجب الاحتفال به، حيث يأتي يوم الاسراء والمعراج 2023-1444 هـ، يوم السبت 18 فبراير 2023.

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تاريخ الإسراء والمعراج بالهجري 2023

تاريخ الإسراء والمعراج بالهجري، حيث يحتفل المسلمون في جميع بقاع الأرض في ليلة الإسراء والمعراج التي تعتبر ذكرى خاصة وجميلة لهم، في السابع والعشرين من شهر رجب من كل عام، وفي هذا العام يحل علينا تاريخ ليلة الاسراء والمعراج يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، وفي التاريخ الهجري، يحل علينا في 27 رجب 1444.

متى يصادف الإسراء والمعراج 2022؟

متى يصادف الإسراء والمعراج 2022؟، سؤال أجبنا عنه في الفقرات السابقة، حيث يأتي يوم" target="_blank"> الاسراء والمعراج لعام 2023 ميلادي- 1444 هجري، في الثامن عشر من فبراير 2023، الموافق في السابع والعشرين من شهر رجب 1444 هجري، وهو يعتبر من أهم الأيام والمناسبات لدى المسلمين في جميع انحاء العالم لمعجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم.