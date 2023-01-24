موعد اجازة الإسراء والمعراج 2023 في فلسطين، يوم الإسراء والمعراج هي ذكرى جميلة وغالية على قلوب المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو يستمد عظمته يوم أسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك، وحدثت المعجزة، ثم بعد ذلك توجه إلى السماوات العلى، لهذا يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم العظيم ويقررون فيه إجازة رسمية لكل في جميع انحاء الدولة المسلمة.

موعد اجازة الإسراء والمعراج 1444 في فلسطين 2023

موعد اجازة الإسراء والمعراج 1444 في فلسطين 2023، وسنخصص هذه المقالة عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن موعد الاسراء والمعراج في فلسطين على الرغم منه أن هذا اليوم يحل على المسلمين كافة في تاريخ موحد ومحدد، لكن سنتحدث عن موعد اجازة الإسراء والمعراج 2023 في فلسطين، لأن الفلسطينيين يبحثون عن تفاصيل هذا اليوم لاعتباره إجازة رسمية لهم.





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متى إجازة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين

متى إجازة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، زاد البحث عبر محركات البحث عن، موعد اجازة الإسراء والمعراج 2023 في فلسطين، حيث تبدأ إجازة الاسراء والمعراج في فلسطين 2023-1444، في الثامن عشر من شهر فبراير، شباط الموافق 2023، وهي إجازة ليوم واحد فقط، أما بالنسبة للتاريخ الهجري، فهذا اليوم يأتي علينا في الـ 27 من شهر رجب الجاري للعام الهجري 1444 هـ، وتُغلق في هذا اليوم المدارس والجامعات والدوائر الحكومية باعتباره إجازة رسمية.

عطلة ذكرى الاسراء والمعراج

للعام الهجري ١٤٤٤ والعيد الوطني ويوم التحرير

للعام الميلادي ٢٠٢٣ pic.twitter.com/8FU0RqqXoD — احمد عبدالعزيز الكوس (@a7mad222) January 16, 2023

موعد عطلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين

موعد عطلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، في هذه المقالة خصصنا الحديث عن موعد إجازة الاسراء والمعارج في فلسطين، حيث شرحنا في مقالة سابقة عن هذا اليوم العظيم، وفي هذه المقالة سنرفق تاريخ إجازة الاسراء والمعارج لعام 2023 ميلادي-1444 هجري، حيث تبدأ يوم 18-2-2023 الموافق 27- رجب- 1444 هجري، وبهذا نكون قد نشرنا لكم في هذه المقالة، موعد اجازة الإسراء والمعراج 2023 في فلسطين، مع اقتراب الاحتفال في هذه الذكرى العظيمة على قلوب المسلمين جميعا في جميع أنحاء العالم،