موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية 2023 غزة والضفة، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله على لسان مفوضها العام للمحافظات الجنوبية- قطاع غزة- عن مستجدات وآخر تطورات موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة والضفة، في وقت تنتظر فيه الأسر المتعففة صرف مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن نتيجة الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.

الموعد الرسمي لصرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 1

المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، صرّح بأن صرف دفعة الشؤون الاجتماعية 2023 غزة والضفة عن شهر يناير 2023، قريبا جداً مع إشارته إلى أنها قد تكون قبل نهاية شهر يناير، أو مطلع شهر فبراير على أبعد تقدير، كل تلك المستجدات جاءت على لسان المدهون في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التي تتابع مستجدات صرف دفعة الشؤون الاجتماعية 2023 شهر يناير، لكّن تحديد الموعد الرسمي لصرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 1، لم يُحدد بشكل دقيقة حتى اللحظة.

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متى صرف الشؤون الاجتماعية شهر يناير 2023

متى صرف الشؤون الاجتماعية شهر يناير 2023، كل المؤشرات تدل على اقتراب موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة، لاسيما بعد تصريحات المدهون التي قال فيها بأن الاتحاد الأوروبي الذي يسهم بنحو 50% من أموال برنامج الدفعات النقدية الخاصة بمستفيدي الشؤون الاجتماعية، استأنف دفعاته، وأن وزارة التنمية عملت على تجهيز الكشوفات بأسماء الأسر المستفيدة وتم ارسالها لوزارة المالية من أجل صرفها فور الإعلان عن موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية لشهر 1.

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هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 شهر 1

أسئلة كثيرة تدور في خاطر الأسر المستفيدة، أبرزها، هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 شهر 1، إذ لم تُحدد الوزارة بشكل رسمي ودقيق موعد صرف دفعة الشؤون عن شهر 1 يناير، إلا إن التوقعات تشير إلى قرب صرف شيكات الشؤون، إذ يستفيد من الدفعات النقدية نحو 112 ألف أسرة من قطاع غزة والضفة المحتلة، وتبدأ دفعاتهم من 750 شيكلا- 1800 شيكل لكل أسرة.