موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 1 2023، لا تزال وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله لم تحدد موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية حتى اليوم، وهو ما يثير غضب وامتعاض الأسر المستفيدة من الدفعات النقدية التي يمول نصفها الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من عودة الدعم الأوروبي لموازنة السلطة إلا أن الأخيرة لم تحدد بعد عبر وزارتي المالية والتنمية موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر 1 2023، التي لا تزال تسبب الأرق للأسر المتعففة بسبب تراكم الالتزامات المالية عليها.

أخبار الشؤون الاجتماعية شهر يناير 2023

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تتواصل باستمرار مع المسؤولين لمعرفة، موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 1 2023، منذ عام 2017، لم تلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بصرف الدفعات كاملة للمستفيدين من شيكات الشؤون، بحجة الأزمة المالية التي عانت منها السلطة نتيجة توقف الدعم الأمريكي والأوروبي في حينها، والتي انعكست بالسلب على إيراداتها ودفع المستحقات التي عليها، وهو ما أثر على صرف شيكات الشؤون وفق ما زعمت الجهات المختصة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للأسر المتعففة، وهو ما يدفعن للبحث عن، أخبار الشؤون الاجتماعية شهر يناير 2023، متأملين بأن يحصلوا على إجابة تحدد لهم، موعد صرف شيكات الشؤون، أو موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 1 2023، كما يطلقون عليها.

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المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان لوكالة "الرأي" الحكومية:

حوّلنا الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الشؤون الاجتماعية منذ أسبوعين للجهات المختصة برام الله وننتظر موعد صرفها لمستحقيها. pic.twitter.com/ajr7vr2KkW — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) January 1, 2023

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية شهر 1

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية شهر 1، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية نحو 112 ألفاً، منها نحو 70 ألفاً في قطاع غزة، و42 ألفاً من محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث تتقاضى هذه الأسر دفعات من 750 – 1800 شيكل مرة واحدة كل 3 أشهر، وذلك وفق حال الأسرة بالنسبة لعدد أبنائها والمرضى منهم ووضعهم الاجتماعي إضافة إلى محددات أخرى تشترطها وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك عبر باحثين ميدانين عبر تلك البيوت، إذ إنه منذ عام 2020 لم تتلق تلك الأسر إلا دفعة نقدية كاملة واحدة، لهذا ترتفع وتيرة البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر 1.





هل تم تحديد موعد صرف الشؤون الاجتماعية 2023

هل تم تحديد موعد صرف الشؤون الاجتماعية 2023، ميزانية برنامج الشؤون الاجتماعية لا يتجاوز الـ 130 مليون شيكل، وهو مبلغ ليس كبيراً مقارنة برواتب السلطة المنتظمة كل شهر والتي تبلغ نحو 120 مليون دولار في الشهر الواحد، لهذا يعتبر الكثيرون من مستفيدي الشؤون الاجتماعية أن أزمتهم مصطنعة بهدف انهاء حالة الشؤون في فلسطين، لكن بعضهم يتساءل باستمرار عن، موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية، لأن تحديد موعد صرف شيكات الشؤون يبعث لهم الأمل في أن يجلبون بعض من مستلزمات أسرهم، وذا سننشر لكم، موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 1 2023، فور تحديدها من وزارة التنمية الاجتماعية.