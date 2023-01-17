المدهون لـ"فلسطين اليوم": بشرى سارّة لجميع الأسر المدرجة على برامج مخصصات التنمية الاجتماعية

كشف مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، عن تفاصيل جديدة بشأن صرف الدفعة المقبلة من المساعدات النقدية للأسر المستفيدة.

وأكد المدهون خلال تصريحات خاصة لوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" أن وزارة التنمية الاجتماعية أنهت دراسة كشوفات جميع الأسر المدرجة على برنامج الدفعات النقدية، وتم رفع الكشوفات لوزارة المالية، موضحاً أن عملية الصرف ستتم عقب توفر الأموال المخصصة لهذا البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والحكومة الفلسطينية، وجهات دولية أخرى.

وزفّ المدهون ، بشرى سارّة لجميع الأسر المدرجة على برامج وزارة التنمية، بأن عملية الصرف ستكون في القريب العاجل، مع الإشارة إلى أن آخر دفعة كاملة للشؤون كانت في شهر أكتوبر 2022.

وتوقع، أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة حقيقية بشأن دفعات الشؤون، وانتظام عمليات صرف شيكات الشؤون، فور توفرت الإمكانيات المادية لبرنامج الدفعات النقدية.

وأشار إلى أن اقتطاع نحو 139 مليون شيكل من أموال المقاصة، ينعكس بالسلب على الحكومة الفلسطينية التي تعتبر أموال الضرائب والمساعدات غير المشروطة من الدول مانحة ركيزة أساسية لها، مشيراً إلى أن أي اقتطاع أو تأخير ارسال الأموال لخزينة الحكومة، يؤدي إلى تضرر العديد من برامجها بما فيها رواتب الموظفين وشيكات الشؤون الاجتماعية، ومشاريع تنموية أخرى.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، صرح اليوم اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وتوقع عثمان في تصريح صحفي، أن يتم صرف الدفعة المقبلة من مخصصات الشؤون، نهاية شهر 1 2023، مضيفاً "أن صرف دفعة مخصصات الأسر المتعففة قد يكون أواخر شهر يناير الجاري، بعد تحويل الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية لخزينة السلطة وهي 50% من المبالغ الاجمالية لبرنامج التحويلات النقدية".

ويشار الى ان العديد من الاسر المتعففة والفقيرة تترقب صرف مخصصات التنمية الاجتماعية في ظروف اقتصادية صعبة .