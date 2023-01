التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وارسنال اليوم في الدوري، ينطلق اليوم ديربي شمال لندن أو ما يطلق عليه الجماهير "ديربي الغضب" بين توتنهام وآرسنال الساعة السادسة والنصف من يوم الأحد الموافق 15 1 2023، ضمن الأسبوع الـ 20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على ملعب توتنهام هوتسبر، وسط ترقب كبير بين أوسط عشاق كرة القدم لانطلاق المباراة بعد نحو 7 ساعات من الآن.

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وارسنال اليوم في الدوري، يسعى نادي ارسنال لمواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الجيدة والاستمرار في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بينما يسعى توتنهام بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي إلى الفوز في المباراة من الوصول إلى المربع الذهبي الذي يقود إلى خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، لهذا فإن المدربين سيخوضان المباراة بأهم النجوم المتاحين لديهما، إذ إن تشكيلة ارسنال ضد توتنهام في الدوري ستكون على النحو التالي عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":- في حراسة المرمى: رامسدال، أما في خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو، بينما سيقود خط الوسط: تشاكا، بارتي، ساكا، أوديجارد، أما في قيادة خط الهجوم: مارتينيلي، نكيتياه.

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وارسنال اليوم في الدوري، ارسنال بقيادة مديره الفني الشاب اريتريا يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة الـ 20 برصد 44 نقطة، وهو يحاول مواصلة حصد النتائج الجيدة على أمل الفوز بالدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ سنوات، حيث إن التوقعات تشير إلى وقوع ملحمة كروية بين الفريقين، لذلك يبحث جمهور الفريقان عن، تشكيل ارسنال وتوتنهام في الدوري اليوم، وهو ما سنرفقه ضمن فقرات هذه المقالة.

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وارسنال اليوم في الدوري، تشكيلة توتنهام ضد ارسنال اليوم، حيث يحتل توتنهام بقادة المدير الفني أنطونيو كونتي خامس ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى هذه الجولة برصيد 33 نقطة، ويسعى إلى التقدم من أجل الوصول إلى المربع الذهبي، لذا ننشر لكم، تشكيل توتنهام المتوقع أمام آرسنال، وسيكون في حراسة المرمى: لوريس، أما في خط الدفاع: روميرو، داير، لينجليه، دوهيرتي، بينما في خط الوسط: بيسوما، هويبيرج، بيريسيتش، وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج.

