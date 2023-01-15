حكم نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، استاد الملك فهد الدولي على أتم الجهوزية لاستقبال أول معارك 2023 الكروية بين الغريمين التقليديين في نهائي كأس السوبر الاسباني في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، مساء اليوم الأحد 15 يناير 2023، إذ يعد الحكم أهم أركان المباراة، فهي لا تكتمل بدون وجود طاقم تحكيمي متخصص، يتكون من 4 حكام إضافة إلى حكام التقنية الجديدة VAR "الفار"، وهو ما يبحث عنه أنصار ريال مدريد وبرشلونة منذ ساعات الصباح عن، حكم نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

من هو حكم نهائي السوبر الاسباني اليوم

حكم نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، يتساءل جمهور الغريمين برشلونة وريال مدريد، عن، من هو حكم نهائي السوبر الاسباني اليوم، حيث حدد الاتحاد الاسباني لكرة القدم الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الريال وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني 2023، من أرضية استاد الملك فهد الدولي، كما أعلن عن طاقم التحكيم من داخل غرفة تقنية " VAR" الحديثة، وفي هذه المقالة رأى فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ينشر أسماء، حكام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الاسباني.

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تحديد حكم نهائي السوبر الاسباني اليوم

حكم نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وأعلن الاتحاد الاسباني عن، حكم نهائي السوبر الاسباني بين الغريمين التقليديين، حيث من المقرر أن يدير نهائي السوبر الاسباني 2023، الحكم الدولي ريكاردو دي بورجوس بينجوتكسيا، حيث سيكون معاونه في إدارة مباراة نهائي السوبر الاسباني، روبرتو دياز بيريز، الحكم جون نونيز فيرنانديز، بينما سيكون المعاون الرابع في مباراة نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، أليخاندرو مونييز رويز، حيث إنه فريق العمل في هذه المقالة عمل على، تحديد حكم نهائي السوبر الاسباني اليوم.

🏆 Supercopa 2011

⚔ Barça 3-2 Madrid (Agg: 5-4)

⚽ Iniesta, Messi X2 pic.twitter.com/n3MPGxklal — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2023

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حكم VAR نهائي السوبر الاسباني 2023

حكم نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، في الكثير من المباريات يثار الجدل والتساؤل حول الحكم الذي أدار المباراة لاسيما من قب الفريق الخاسر، خاصة إن احتسب هدفاً خاطئاً، أو ركلة جزاء غير صحية، أو ألغى هدفاً صحيحاً وتسبب في خسارة الفريق المنافس، لذلك عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم على استحداث تقنية الـ VAR، من أجل تقليل الأخطاء التحكيمية، لهذا، فإن جمهور ريال مدريد وبرشلونة المهيب يهتم بالاطلاع الآن على، حكم VAR نهائي السوبر الاسباني 2023، وذلك قبل سويعات قليلة من انطلاق نهائي السوبر الاسباني 2023، حيث سيدير الحكم خوسيه لويس جونزاليس، تقنية الـ الفار، بينما سيكون مساعده في المهمة، الحكم سانتياجو خايمي، و الحكم خوان لويس بوليدو.