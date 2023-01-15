تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الاسباني، من المتوقع أن تكون الأجواء حاسمة وحماسية ومشوقة ومثيرة في مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2023 بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، التي ستقام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 على استاد الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية، لكّن قبل بدء المباراة فإن جمهور كرة القدم يبحث عن تفاصيل مهمة تتعلق بمباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، وفي هذه المقالة سنتحدث عن، تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الاسباني، لأن عشاق كرة القدم تهتم جداً في الاطلاع على تفاصيل، تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الاسباني.

تشكيل برشلونة المتوقعة ضد الريال في نهائي السوبر الاسباني

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الاسباني، برشلونة يعيش أجواءً إيجابية لاسيما بعد فوزه في المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني والتأهل للدور المقبل من بطولة كأس الملك 2022-2023، إضافة إلى التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، لذا فإن عشاق البلوغرانا يهتمون الآن بمعرفة الأسماء التي ستخوض نهائي السوبر الاسباني ضد ريال مدريد، لذ ترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذه المقالة، تشكيل برشلونة المتوقعة ضد الريال في نهائي السوبر الاسباني، كما ستنشر لكم أيضا، تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الاسباني.

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تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة نهائي السوبر الاسباني

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة نهائي السوبر الاسباني، على النقيض، يعيش نجوم نادي ريال مدريد أجواء ليست جيدة بشكل كبير، كونهم يحصدون نتائج متذبذبة، حيث خسروا مباراتهم الأخيرة ضد نادي فياريال بهدفين لهدفن جعلتهم يفقدون الصدارة لصالح برشلونة، لكنهم تأهلوا للدور القادم من بطولة كأس الملك، ووصلوا إلى نهائي كأس السوبر الاسباني ضد الغريم الأزلي برشلونة، لهذا يحرص نجوم ريال مدريد على تصويب أوضاعهم والفوز باللقب من أجل كسب الثقة والمنافسة على جميع الألقاب الممكنة، لهذا سننشر لكم في هذه المقالة، تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الاسباني.

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تشكيلة برشلونة اليوم في نهائي السوبر الاسباني

تشكيلة برشلونة اليوم في نهائي السوبر الاسباني، البرشا تأهل إلى مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2023، بعدما أقصى ريال بيتيس بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومع نتائجه الايجابة يرغب مدرب البرشا تشافي هيرنانديز لتعزيز تفوقه باعتباره وصل لأول نهائي منذ أن أقدم على تدريب برشلونة، لهذا من المقرر أن يلعب بتشكيلة يتواجد بها كل نجومه وهي كاتالي، تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد، حراسة المرمى: تير شتيجن، أما في خط الدفاع: كوندي، أروخو، كريستنسن، بالدي، بينما في خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري، وفي خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، فاتي.

تشكيلة ريال مدريد اليوم نهائي السوبر الاسباني

تشكيلة ريال مدريد اليوم نهائي السوبر الاسباني، وفي المقابل وصل نادي ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الاسباني لمقابلة برشلونة بعد الفوز على نظيره فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث يرغب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للفوز باللقب وكسب الثقة مجدداً لاسيما بعد النتائج المتذبذبة في الآونة الأخيرة، لذا سيلعب المباراة بأهم النجوم المتاحين لديه وهم كالتالي، تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة الكلاسيكو، حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع، أنطونيو رودريجو ، ناتشو ، إيدر ميليتاو ، داني كارفاخال، أو (فيرلاند ميندي)، خط الوسط: توني كروس أو (كامافينجا) ، لوكا مودريتش ، فالفيردي، أما في مركز الهجوم: كريم بنزيما ، فينيسيوس جونيور ، ماركو أسينسيو أو (رودريجو)، تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الاسباني.