تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد 2023 نهائي السوبر الاسباني، قبل بداية كلاسيكو الأرض بما يعرف ويطلق عليه، مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الاسباني 2023، حتي تتواصل عمليات البحث بحثاً عن تشكيل مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ستكون معروضة عبر قناة ssc السعودية.

تشكيلة برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الاسباني

وكون تشكيلة برشلونة أمام ريال مدريد تلقى اهتمام واسع من قبل الجمهور العربي المحب لبرشلونة وريال مدريد سنضع لكم متابعين الكرام في مقالنا هذا تشكيلة برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الاسباني 2023، والذي أوصل الفريقين له بعد معاناة شهدها كلاهما في دور نصف النهائي والذي جمعهما في فالنسيا وريال بيتيس.

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تشكيلة برشلونة أمام ريال مدريد

فبرشلونة تأهل لمباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2023، على حساب ريال بيتيس، فيما تأهل ريال مدريد على حساب فالنسيا بركلات الترجيح حاله كحال برشلونة أمام ريال بيتيس، لهذا ستكون مباراة نهائي السوبر الاسباني قوة ونقطة فارقة لكلا الفريقين في مواصلة طريقهما في الدوري الاسباني بالنسبة لبرشلونة ، وريال مدريد في أبطال أوروبا حال حقق أحد الفريقين كأس البطولة وإضافة اللقب لأعداد ألقابه.





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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الاسباني

وبحسب المتابعة والرصد من قبل فريق العمل على تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الاسباني 2023، فقد جاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في حراسة المرمي: تير شتيجن.

وفي خط الدفاع كل من اللاعب : رونالد أراجو ، جول كوندي ، جوردي ألبا ، أليخاندرو بالدي، فيما حل في خط الوسط كل من : بيدري ، خافي ، فرينكي دي يونغ (سيرجيو بوسكيتس).

وأخيرا: خط الهجوم كل من اللاعب .روبرت ليفاندوفسكي ، عثمان ديمبيلي ، أنسو فاتي

تشكيلة برشلونة وريال مدريد اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - رونالد أراوخو.

الوسط: بيدري جونزاليس - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بابلو جافي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبلي.

ويواصل برشلونة تصدره لترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 41 بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني

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