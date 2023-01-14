تشكيل برشلونة وريال مدريد الرسمية في الكلاسيكو نهائي كاس السوبر الاسباني 2023

تشكيل برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو نهائي كاس السوبر الاسباني 2023 ، وما يفصلنا عن موعد انطلاق هذه المباراة النارية التي تجمع اقوى الفرق الاسبانية والأوروبية سوى ساعات معدودة فقط وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري كامل التفاصيل التي توصلهم بشكل مباشر إلى تشكيل فريق ريال مدريد ضد برشلونة والعكس في هذه المقالة التي تأتي ضمن سلسلة مقالات عدة يعكف الفريق على كتابتها يوميا ونضع فيها مجمل المواضيع التي يبحث عنها الجمهور الكريم وبعد هذه المقدمة يترتب عليكم من الان المتابعة لفهم تفاصيل الكلاسيكو الاسباني الجديد وهو التالي :

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في كاس السوبر الاسباني 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة إلى ملخص تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في كأس السوبر الاسباني 2023 وهي على النحو التالي : إذ أنه يأتي في خط الهجوم كل من اللاعب .روبرت ليفاندوفسكي ، عثمان ديمبيلي ، أنسو فاتي (رافينيا دياز).

في المقابل يأتي خط الوسط كل من : بيدري ، خافي ، فرينكي دي يونغ (سيرجيو بوسكيتس)، أما في خط الدفاع كل من اللاعب : رونالد أراجو ، جول كوندي ، جوردي ألبا ، أليخاندرو بالدي (معرض روبرتو).

وأخيرًا يأتي في حراسة المرمى كل من : تير شتيجن.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في كاس السوبر الاسباني 2023

وبعد ان تعرفنا على المعلومات السابقة ، الآن نضع بين ايدكم تشكيل برشلونة وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم كل من : كريم بنزيمة ، فينيسيوس جونيور ، ماركو أسينسيو (رودريجو)، أما في خط الوسط فإنه يضم كل من: توني كروس (كامافينجا) ، لوكا مودريتش ، فالفيردي.

كما ونواصل معكم تقديم التفاصيل الكاملة بخصوص هذه التشكيلة المتوقعة ، وفي خط الدفاع فهو يضم كل من أنطونيو رودريجو ، ناتشو ، إيدر ميليتاو ، داني كارفاخال (فيرلاند ميندي)، وأخيرًا يتولى حراسة المرمى اللاعب الشهير: تيبو كورتوا.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وعن تفاصيله فإن المعلّق السعودي الرياي فهد العتيبي سيعلق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة وهي ستذاع على قناة ssc مباشرة وفيما يلي ترددها على النايل سات .

قناة ssc الناقلة الكلاسيكو الاسباني 2023

اسم القناة بقائمة الرسيفر التردد الإستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ معدل تصحيح الخطأ-الجودة SSC5 HD مشفرة، SSC5 SD مفتوحة. 12523. أفقي H. 27500. 27500. 5/6.-- HD , SD.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة 2023

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية ستبدأ مباراة برشلونة وريال مدريد ويلعبان على استاد الملك فهد الدولي .