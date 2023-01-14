تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي، في مباراة نارية جداً، سيلتقى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022م، غريمه لحساب الجولة الـ20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلا الفريقين عينهما على الثلاث نقاط، فارسنال يسعى لثلاث نقاط من اجل تعزيز صدارة الدوري الإنجليزي خاصة بعد خسارة مان سيتي أمام اليونايتد بهدفين لهدف، لهذا سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن تشكيلة مباراة آرسنال و توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة آرسنال أمام توتنهام في الدوري الانجليزي

ومساء اليوم حقق اليونايتد انتصاراً صعباً على جاره العنيد مان سيتي صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لهدف، بعد قلب اليونايتد تاخره بهدف لهدفين من توقيع جاك غراليش بضربة رأس رائعة في الدقيقة 60، فيما حقق اليونايتد أول أهداف المباراة بتوقيع برونو فيرنانديش والثاني أليخاندرو غرانتشو الذي مرر كرة عرضية أرضية انقض عليها راشفورد محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 82.

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The 14th of Jan will always be a date that is very special to my heart 😍 Exactly 7 years ago, I joined Arsenal ♥️ Grateful, thankful and blessed 🤲 @Arsenal pic.twitter.com/aM8VluSmeW — Mohamed ELNeny (@ElNennY) January 14, 2023

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

وأستقر الإسباني ميكل آرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة العشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج، وقد تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022م، على النحو التالي :

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو - جابرييل - ويليام ساليبا - بن وايت.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - جرانيت جاكا

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل خيسوس - جابرييل مارتينيلي





تشكيلة أرسنال وتوتنهام اليوم

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة آرسنال و توتنهام هوتسبير، فقد تحدث ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن المواجهة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن، يوم الأحد المقبل.

وأضاف: "هذه مواجهة عاطفية وبها شغف كبير للغاية وشعور هائل عند دخول أرض الملعب، يمكن للجميع الشعور بالتوتر والأجواء".

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التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد أرسنال

وفي مقالنا فيديو: تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي، الذي جاء للحديث عن تشكيل مباراة آرسنال و توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، ستكون مباراة آرسنال و توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي معروضة عبر قناة بي إن سبورت القطرية بتعليق خليل البلوشي

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تشكيل ارسنال امام توتنهام

ونشير لكم متابعين الكرام ضمن اعداد هذه المقالة من قبل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" فأن نادي آرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يحتل نادي توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ولزيادة المعرفة سنضع لكم مقطع فيديو يشرح لكم تشكيل آرسنال امام توتنهام.

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