التشكيل المتوقع والقناة الناقلة والمعلق الرياضي لمباراة ريال مدريد وألميريا اليوم.. ريال مدريد ضد ألميريا بث مباشر الآن، من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ألميريا الساعة الـ 11 من بتوقيت مكة المكرمة والقدس، الموافق 14 أغسطس 2022 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني الدرجة الأولى للموسم 2022-2023، على استاد ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، إذ يحرص ريال مدريد من الجولة الأولى الفوز على ألميريا وحصد النقاط الثلاث وتوسيع الفارق بينه وبين برشلونة الذي تعثر بجولته الأولى ضد رايو فاليكانو وحصد نقطة وحيدة إثر التعادل السلبي في المباراة.

تشكيل ريال مدريد ضد ألميريا اليوم في الدوري الإسباني

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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألميريا

ويبحث عشاق ريال مدريد من الآن عن، تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألميريا، إذ من المقرر أن يلعب المدير الفني كارلو أنشيلوتي مباراته الأولى بتشكيلة مغايرة عن التي لعبت دري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، لأنه أعلن رسميا عن عدم استدعاء داني كارفخال ورودريغو، ونرفق لكم التشكيل المتوقع

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما – ايدين هازارد

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية بث مباشر اليوم يلا شوت

ويبحث عشاق ريال مدردي ومحبو كرة القدم عن، مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية بث مباشر اليوم يلا شوت، إذ حقق ريال مدريد كأس السوبر الأوروبي قبل أيام قليلة بفوزه على اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة بهدفين دون رد، ويبحث الآن محبو كرة القدم عن، التشكيل المتوقع والقناة الناقلة والمعلق الرياضي لمباراة ريال مدريد وألميريا اليوم.. ريال مدريد ضد ألميريا بث مباشر الآن، حيث سيدخل ريال مدريد المباراة من أجل اقتناص الثلاث نقاط للحفاظ على لقب الدوري بعد سقوط مفاجئ لبرشلونة أمام رايو فاليكانو بالتعادل السلبي في المباراة الافتتاحية، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.