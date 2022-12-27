بالفيديو ارسنال يقلب الطاولة على وست هام يونايتد ويبتعد في الصدارة

قلب آرسنال تخلفه في الشوط الأول، إلى فوز ثمين على ضيفه وجاره اللندني وست هام يونايتد 3-1 مساء الإثنين، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل الجزائري سعيد بن رحمة، هدف وست هام الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 27، قبل أن يحرز آرسنال ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق بوكايو ساكا (53) وجابرييل مارتينيلي (58) وإيدي نكيتياه (69).





ووسع آرسنال فارق الصدارة مع مانشستر سيتي إلى 8 نقاط مؤقتا، بعدما وصل إلى نقطة 40، فيما تجمد رصيد وست عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.