التشكيلة الرسمية لكلاسيكو نهائي السوبر الاسباني بين برشلونة وريال مدريد، يستعد المستطيل الأخضر في قلب استاد الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة من مساء يوم غدٍ الأحد الموافق 15 يناير 2023، لاحتضان مباراة كلاسيكو العالم، بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني 2023.

التشكيلة الرسمية لكلاسيكو نهائي السوبر الاسباني بين برشلونة وريال مدريد، أظهرت التقارير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الاسباني لكرة القدم أيضا، أن ما يقارب من مليار شخص يشاهدون مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في معظم البطولات، حيث من المتوقع أن يصل عدد مشاهدي مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، الرقم المذكور أعلاه، وهو ما يدفع فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لإضافة، التشكيلة الأساسية لمباراة الكلاسيكو بين الريال والبرشا نهائي السوبر الاسباني.

لم يقرر المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد، التشكيلة الرسمية لريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني، لكن القائمة المستدعاة شهدت غياب نجم قلب الدفاع النمساوي ديفيد آلابا، ونجم خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، وكذلك جناح الريال الاسباني لوكاس فاسكيز، حيث من المتوقع أن يخوض أنشيلوتي نهائي السوبر الاسباني ضد برشلونة بهذه التشكيلة، في حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، أما في خط الدفاع: فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - داني كارباخال، بينما يقود خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي، وسيعتمد مدرب الريال في الخط الأمامي على الثلاثي، فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جويس، حيث كل التوقعا تشير إلى أن، تشكيلة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر 2023، بالأسماء المذكورة آنفاً.

تشكيلة البرشا ضد ريال مدريد في نهائي السوبر 2023، من المتوقع أن يخوض المدير الفني لنادي برشلونة، مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2023 ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، المباراة بهذه التشكيلة، في حراسة المرمى، تير شتيجن، بينما في خط الدفاع: جوردي ألبا - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جول كوندي، أما في خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري – جافي،فيما من المتوقع أن يقود خط الهجوم: أنسو فاتي - عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي.

