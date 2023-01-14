التشكيلة الرسمية لكلاسيكو نهائي السوبر الاسباني بين برشلونة وريال مدريد، يستعد المستطيل الأخضر في قلب استاد الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة من مساء يوم غدٍ الأحد الموافق 15 يناير 2023، لاحتضان مباراة كلاسيكو العالم، بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني 2023.

التشكيلة الأساسية لمباراة الكلاسيكو بين الريال والبرشا نهائي السوبر الاسباني

التشكيلة الرسمية لكلاسيكو نهائي السوبر الاسباني بين برشلونة وريال مدريد، أظهرت التقارير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الاسباني لكرة القدم أيضا، أن ما يقارب من مليار شخص يشاهدون مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في معظم البطولات، حيث من المتوقع أن يصل عدد مشاهدي مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، الرقم المذكور أعلاه، وهو ما يدفع فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لإضافة، التشكيلة الأساسية لمباراة الكلاسيكو بين الريال والبرشا نهائي السوبر الاسباني.

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تشكيلة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر 2023

لم يقرر المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد، التشكيلة الرسمية لريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني، لكن القائمة المستدعاة شهدت غياب نجم قلب الدفاع النمساوي ديفيد آلابا، ونجم خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، وكذلك جناح الريال الاسباني لوكاس فاسكيز، حيث من المتوقع أن يخوض أنشيلوتي نهائي السوبر الاسباني ضد برشلونة بهذه التشكيلة، في حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، أما في خط الدفاع: فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - داني كارباخال، بينما يقود خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي، وسيعتمد مدرب الريال في الخط الأمامي على الثلاثي، فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جويس، حيث كل التوقعا تشير إلى أن، تشكيلة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر 2023، بالأسماء المذكورة آنفاً.

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تشكيلة البرشا ضد ريال مدريد في نهائي السوبر 2023

تشكيلة البرشا ضد ريال مدريد في نهائي السوبر 2023، من المتوقع أن يخوض المدير الفني لنادي برشلونة، مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2023 ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، المباراة بهذه التشكيلة، في حراسة المرمى، تير شتيجن، بينما في خط الدفاع: جوردي ألبا - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جول كوندي، أما في خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري – جافي،فيما من المتوقع أن يقود خط الهجوم: أنسو فاتي - عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي.

G⚽AL OF THE DAY

🔙 to this stunning strike by Phillip Cocu 🇳🇱 pic.twitter.com/xIF5Gvj50s — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2023

القناة الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين الريال والبرشا في نهائي السوبر الاسباني

القناة الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين الريال والبرشا في نهائي السوبر الاسباني، نظراً لأهمية مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بالنسبة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة، فإن جمهور الساحرة المستديرة يتجهزون ويتحضرون لمشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، لذا تتصدر محركات البحث عن، القناة الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين الريال والبرشا في نهائي السوبر الاسباني، إذ من المقرر أن تتكلف قنوات ssc الرياضية السعودية، بنقل مباراة كلاسيكو الأرض في نهائي السوبر الإسباني بين الغريمين التقليديين.

حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة نهائي السوبر الاسباني

حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة نهائي السوبر الاسباني، عشاق الغريمين التقليديين بشكل خاص، وجمهور كرة القدم على وجه العموم يبحثون عن، حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الاسباني 2023، حيث من المقرر أن يقود المباراة الحكم الدولي، ريكاردو دي بورجوس بينجوتسكيا، بينما سيعانونه ثلة من الحكام وهم، روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، أما الحكم الرابع سيكون أليخاندرو مونييز رويز.

🙌 شكراً لجماهيرنا الغالية على الدعم والتشجيع والمؤازرة 💙❤



🙏 بٍكُم كنا وبٍكُم نكون... دائماً وأبداً.



🔥 موعدنا في النهائي يوم الأحد. pic.twitter.com/zlZ0iK9OII — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 12, 2023

تاريخ مباريات ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر

تاريخ مباريات ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر، نادي الميرنغي تأهل على نهائي كأس السوبر الاسباني 2023 المقام على الأراضي السعودية للعام الثاني على التوالي على حسا نظيره فالنسيا، بركلات الرتجيح، بينما تأهل البرشا على حساب بطل كأس الملك 2022 ريال بيتيس، بالطريقة ذاتها، وعن تاريخ المواجهات بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الاسباني، حيث إن هذه المواجهة هي رقم 16 بينهما، حيث فاز الملكي في المواجهات الـ 15 الماضية، في 9 مناسبات بينما فاز برشلونة في 4 وتعادلا في مباراتين، وعلى صعيد النهائيات، فقد التقى الناديان سابقاً في 7 مواجهات حيث تفوق الميرنغي في 6، بينما فاز البلوغرانا في مباراة وحيدة.

We were all Araujo pic.twitter.com/aJbQPM1NaM — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2023

أسعار تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 بالريال السعودي

أسعار تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، عشاق كرة القدم الذين يهتمون بمشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض في نهائي كأس السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، مباشرة من قلب استاد الملك فهد الدولي، يبحثون عن، سعر تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2023، حيث تتراوح أسعار التذاكر لنهائي كأس السوبر الإسباني 2023 بين 120 ريالًا سعوديًا لأقل فئة تذاكر، إلى 5000 ريال سعودي لأعلى فئة في التذاكر.