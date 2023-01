التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي، كلاسيكو انجليزي بحث يسر الناظرين، هذا هو عنوان المباراة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كلاسيكو الدوري الإنجليزي، التي ستنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023، ضمن الجولة الـ 20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 على ملعب أولد ترافورد وهو معقل الشياطين الحمر، هذه المباراة ستكون تنافسية، كون مان سيتي سيحرص على الحفاظ على لقب كأس الدوري، بينما يسعى نجوم مانشستر يونايتد مواصلة النتائج الإيجابية بعدما فازوا بالسبع مباريات الماضية في جميع المسابقات.

التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي، سينشر فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل المتوقع لمان سيتي ضد مان يونايتد اليوم، إذ إن المدرب الاسباني المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليس لديه نيّة لخسارة أي نقطة في الدوري الممتاز، ويرغب باللحاق بنظيره ارسنال متصدر الدوري والذي يقدم مستويات مبهرة هذا الموسم بقيادة المدير الفني اريتريا، لهذا سيخوض المباراة بكل النجوم المتاحة لديه، حيث إن تشكيلة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد الاساسية اليوم، كما يبحث الجمهور، في خط حراسة المرمى، إيدرسون مورايس، أما خط الدفاع فهم، كايل ووكر، مانويل أكانجي، ايمريك لابورت، ناثان آكي، بينما يقود خط الوسط الثلاثي، كيفين دي بروين، رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا، وسيعتمد جوارديولا في خط الهجوم على الثلاثي، رياض محرز، ايرلينج هالاند، جاك جريليش، هذه هي، تشكيلة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد الاساسية اليوم.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد مان سيتي اليوم، نجوم مانشستر سيتي يحصدون نتائج جيدة هذه الفترة، وواصلوها حتى بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث يسعى المدير الفني لمانشستر يونايتد الهولندي ايريك تين هاج، أن ي فوزاً على جاره السيتي، بعدما حقق مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا فوزاً كبيراً في مباراة الذهاب بنتيجة 3/6 شهر أكتوبر الماضي على استاد طيران الاتحاد، لهذا من المتوقع أن يدخل فريق اليونايتد تشكيلته الرسمية بهذه الأسماء، حيث إن تشكيلة



مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم في خط حراسة المرمى، دافيد دي خيا، وفي خط الدفاع، ارون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، أما في قيادة خط الوسط، كارلوس كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز، بينما هذه الأسماء ستقود خط الهجوم، أنتوني، ماركوس راشفورد، انتوني مارسيال.

