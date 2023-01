معلق كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الاسباني 2023، أسدل الستار عن الناديين اللذين سيلعبان مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 في العاصمة السعودية الرياض، إذ سيتقابل في نهائي كأس السوبر الإسباني الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو سيكون عنوانه الإثارة والتشويق، حيث سيستقبل استاد فهد الدولي في العاصمة الرياض نجوم برشلونة وريال مدريد لخوض النهائي المنتظر داخل مستطيله الأخضر، وذلك الساعة التاسعة بتوقيت السعودية من يوم غد الأحد الموافق 15-1-2023.

معلق كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الاسباني 2023، ريال مدريد وبرشلونة حجزا مقعدهما في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، بعدما تغلبا على فالنسيا وريال بيتيس على الترتيب في نصف نهائي كأس السوبر، حيث تأهل الميرنغي على حساب نظيره فالنسيا بضربات الترجيح بعدما تعادلا إيجابا بهدف لمثله في الأشواط الأصلية والإضافية، وفي المقابل تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني في الآلية ذاتها التي تأهل بها غريمه ريال مدريد، إذ تعادل البرشا مع بيتيس طية الـ 120 دقيقة بهدف لكل منها، قبل أن يحسم برشلونة ورقة التأهل بضربات الترجيح، الكلاسيكو القادم يحث عشاق كرة القدم للبحث عن، من هو معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الاسباني.

تحديد معلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، سيتم نشره عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ضمن هذ المقالة، إذ نادي برشلونة يعيش فترة جيدة على صعيد نتائج الدوري المحلي 2022-2023، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن غريه التقليدي ريال مدريد، وفي المقابل، يعاني ريال مدريد من فترة سيئة وذلك بعدما تلقى هزيمة ضد فياريال بهدفين لهدف في الدوري المحلي الإسباني جعلته يحتل المركز الثاني خلف برشلونة، كما إنه سيفقد لاعبان مؤثران في تشكيلته الأساسية للإصابة وهما قائد خط الدفاع ديفيد آلابا، ونجم خط الوسط الشاب تشاوميني، وهو ما يجعل حظوظ البرشا أقوى في حصد اللقب.

