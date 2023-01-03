فيديو: تفاصيل انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو للأهلي المصري-من هو عبدالعزيز يعقوبو لاعب الأهلي الجديد، تردد اسم اللاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو في كافة أوساط مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والافريقية بشكل عام وخاصة المحبة للنادي الأهلي المصري، كون اللاعب عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي، تردد اسمه وارتبط مؤخراً باسم نادي الأهلي المصري بأحد الصفقات القادمة للنادي الأهلي المصري النادي رقم واحد في أفريقيا والعالم وكأكثر الأندية تتويجاً في البطولات الرياضية.

من هو عبدالعزيز يعقوبو لاعب الأهلي الجديد

وفي مقالنا فيديو: تفاصيل انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو للأهلي المصري-من هو عبدالعزيز يعقوبو لاعب الأهلي الجديد، هذه الذي خصصه لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للتعرف عن السيرة الذاتية للاعب عبد العزيز يعقوبو أحد أهم أهداف النادي الأهلي، لعب في العديد من الأندية البرتغالية أبرزها، رايو آفي و إشتوريل و نادي فيتوريا جيماريش ب، كما لعب طوال مسيرته 120 مباراة، ونجح في تسجيل 50 هدفًا وصنع 12 هدف آخرين، كما لعب مع ناديه الحالي رايو آفي، في 54 مباراة، ونجح خلال هذه المباريات من تسجيل 23 هدفًا بينما صنع 3 أهداف، وهذا الموسم لعب مع رايو آفي 15 لقاء بين بطولتي الدوري والكأس وقام بتسجيل 8 أهداف وصنع 3 آخرين، فيديو: تفاصيل انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو للأهلي المصري-من هو عبدالعزيز يعقوبو لاعب الأهلي الجديد، للمزيد من المعلومات عن اللاعب عبد العزيز يعقوبو من خلال مقطع فيديو التالي:

عبد العزيز يعقوبو ويكيبيديا

وفي مقالنا فيديو: تفاصيل انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو للأهلي المصري-من هو عبدالعزيز يعقوبو لاعب الأهلي الجديد، فقد دخل الغاني عبد العزيز يعقوبو، مهاجم ريو آفي البرتغالي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، الساعي لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة، ووفقاً لمصدر داخل النادي الأهلي ، فإن القلعة الحمراء بدأت التفاوض مع إدارة ريو آفي، على ضم يعقوبو في يناير الحالي.

وبين المصدر أن الأهلي حصل على موافقة من اللاعب للعب في صفوفه، الأمر الذي دفع النادي الأهلي لدخول مع اللاعب ووكيله في مفاوضات حول الامور المالية المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو إلى نادي الأهلي المصري.

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وصفقة اللاعب عبد العزيز يعقوبو هي من ضمن 4 صفقات أجانب مرشحين لتدعيم هجوم الأهلي، يذكر أن إدارة القلعة الحمراء ترصد مبلغ مليون و300 ألف دولار كحد أقصي لإتمام الصفقة، فيديو: تفاصيل انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو للأهلي المصري-من هو عبدالعزيز يعقوبو لاعب الأهلي الجديد





من هو عبد العزيز يعقوبو صفقة الأهلي

وسنوضح لكم متابعين الكرام في مقالنا الذي حمل عنوان فيديو: تفاصيل انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو للأهلي المصري-من هو عبدالعزيز يعقوبو لاعب الأهلي الجديد، بأن اللاعب عبد العزيز يعقوبو أحد اهتمامات النادي الأهلي المصري في ميركاتو الشتاء الجاري.

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كشف على اثر صفقة انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو إلى الاهلي، موقع غاني رياضي عن العرض المقدم من قبل النادي الاهلي المصري للاعب عبد العزيز يعقوبو، فقد كشف الموقع الغاني، عن أن قيمة الصفقة المتوقعة من خلال التأكيد على أن القيمة التسويقية للاعب تبلغ 2.5 مليون يورو.

من هو اللاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو

ولزيادة المعرفة المعلوماتية عن اللاعب عبد العزيز يعقوبو المرشح للاعب في النادي الاهلي المصري، وفي مقالنا فيديو: تفاصيل انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو للأهلي المصري-من هو عبدالعزيز يعقوبو لاعب الأهلي الجديد، فهو عبدالعزيز يعقوب، من مواليد 24 عام (مواليد 1998)، ويلعب في مركز مهاجم، لدى ناديه الحالي ريو أفي البرتغالي، وتبلغ مدة عقده مع ريو أفي : من عام 2022 إلى منتصف 2025، كما أوضحنا لكم قد تصل القيمة السوقية حسب ترانسفير ماركت: 2.5 مليون يورو، وهي قيمة صفقة انتقال الاعب عبد العزيز يعقوبو للاهلي المصري.





تفاصيل انتقال عبد العزيز يعقوبو للأهلي المصري

وأخيرا في مقالنا فيديو: تفاصيل انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو للأهلي المصري-من هو عبدالعزيز يعقوبو لاعب الأهلي الجديد، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم تفاصيل عقد انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو إلى الاهلي المصري، وكذلك القيمة المالية لصفقة انتقال اللاعب عبد العزيز يعقوبو للنادي الاهلي المصري.