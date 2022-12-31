الكشف عن أسباب تعليق عقوبة ليفاندوفسكي؟

كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، سبب تعليق عقوبة نجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بالإيقاف 3 مباريات، وبالتالي إمكانية مشاركته أمام إسبانيول، مساء اليوم السبت على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن مباريات الجولة ال15 من الليجا.



فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن قرار محكمة المنازعات المركزية في مدريد، الذي سمح لليفاندوفسكي باللعب ضد إسبانيول من خلال منح إجراء وقائي للعقوبة، له حجة ذات صلة.



وأوضحت أن الأمر يتعلق بتجنب "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه"، بالنظر إلى احتمال تخفيض العقوبة أو تعليقها في نهاية المطاف.



وتدرك محكمة المنازعات المركزية في مدريد، أنه في حال كانت العقوبة النهائية مالية فقط، فلن يمكن حينها تعويض اللاعب أو برشلونة عن حرمانه من خوض المباريات.



ويسعى البارسا لاستعادة صدارة الليجا، التي انتزعها ريال مدريد أمس بفوزه المتأخر على بلد الوليد (2-0).