ماذا فقدت كرة القدم بوفاة أسطورتها بيليه؟

تلقى عشاق كرة القدم، نبأ وفاة الأسطورة بيليه عن عمر يناهز 82 عاما.

وكان رحل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه" عن عالمنا، مساء الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

امتدت مسيرة بيليه كلاعب بين عامي 1956 و1977، قضى أغلبها مع نادي سانتوس البرازيلي، قبل أن يلعب لعامين في صفوف نيويورك كوزموس الأمريكي قبل اعتزاله.

وبتألقه في بين الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي، كتب بيليه اسمه بأحرف من ذهب كأحد أقدم الأساطير في تاريخ كرة القدم.

جدير ذكره أنه يعد بيليه هو الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي حصد لقب كأس العالم 3 مرات، وذلك أعوام 1958 و1962 و1970 مع منتخب البرازيل.