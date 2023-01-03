بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك، بعد إعلان وفاته صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرض لحادثة خلال ركوبه زحافة جليد في ولاية يوتاه الأمريكية، وبعد تأكيد فريقه هوونيغان ريسينغ ديفيجن نبأ وفاته صباح اليوم، تصدر كين بلوك محركات بحث قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي زاد في عمليات البحث عن سبب وفاة وفيديو وفاة نجم الراليات كين بلوك، وهو ما سنرفقه لكم في مقالنا الذي سنعرض لكم فيه فيديو حادثة وفاة نجم الراليات كين بلوك، خاصة بعد رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث على محرك قوقل خلال الساعات الماضية.

فيديو لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك

وتوفي سائق الرالي ونجم اليوتيوب كين بلوك في حادث مأساوي خلال قيادته زحافة جليد، عن عمر ناهز 55 عاماً، وتعرض كين بلوك لحادثة خلال ركوبه زحافة جليد في ولاية يوتاه الأمريكية، حيث أكد فريقه هوونيغان ريسينغ ديفيجن نبأ وفاته صباح اليوم، ضمن مقالنا بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك.

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وأعلن الفريق خبر الوفاة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيه: "ببالغ الأسى نؤكد وفاة كين بلوك إثر حادثة على الجليد اليوم. كان كين صاحب رؤية، رائدًا وأيقونة في رياضة السيارات. والأهم أنه كان أبًا وزوجًا سنفتقده جدًا. نرجو منكم احترام خصوصية عائلته في ذلك الوقت"، وفي مقالنا بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك.

سبب وفاة نجم الراليات كين بلوك

وفي مقالنا الذي حمل عنوان بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك، فقد اشتهر بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو على منصة "يوتيوب" يظهر خلالها وهو يستعرض خلف مقود سيارات الرالي ويقوم بحركات مثيرة وخطيرة على مسارات وحلبات تم تجهيزها بحواجز.

وبدأ بلوك، أحد مؤسسي العلامة التجارية للأحذية "دي سي شوز" في عام 1994، مسيرته في الراليات بعد 10 أعوام من بيع شركته، من دون أن يتمكن من فرض نفسه بين أبرز الأسماء العالمية، وتمت مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به أكثر من مليار مرة وأصبحت قناته "يوتيوب هونيغان" الأكثر شهرة في تاريخ رياضة السيارات، بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك

وفاة كين بلوك اشهر رياضي في مجال استعراض السيارات (الدريفت) في حادث تزلج .

تذكرت اسطورة سباقات الفورمولا 1 مايكل شوماخر الذي مات أيضًا بنفس السبب .

لمن لا يعرف مهارة كين بلوك في قيادة السيارات ابحث في اليوتيوب عن استعراضات هذا السائق المحترف . pic.twitter.com/PshHnnWv31 — حسام بن عبدالرحمن الصالح (@HussamAAlsaleh1) January 3, 2023

فيديو وفاة نجم الراليات كين بلوك

وفي مقالنا الذي حمل عنوان بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك، وبعد إعلان وفاة كين بلوك، حتى غرد العديد من الامريكيين معبرين عن حزنهم لوفاة كين بلوك، ومن هذه التغريدات تغريدة لمكتب العمدة المحلي في صفحته على فيسبوك:" كان كين بلوك يركب عربة جليد على تلة شديدة الانحدار عندما انقلبت وسقطت عليه. أُعلن عن وفاته في مكان الحادث".

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فيما أشاد زميل بلوك في سلسلة "نايترو رالي كروس" ستيف آربين بصفات الراحل لقناة "إي أس بي أن" قائلاً "كان كين أسطورة في قدرته على أخذ رؤية وجعلها حقيقة. لقد أنشأ صناعة"، ضمن مقالنا بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك.

لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك

فيديو وسبب وفاة نجم الراليات كين بلوك

وفي مقالنا بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك، وصعد بلوك إلى الشهرة بفضل عروض القيادة المذهلة التي أطلق عليها Gymkhanas، وهي استعراضات بطريقة شبه سينمائية حيث أظهر بلوك خبرته خلف عجلة القيادة، وقام سائق أودي الراحل، الذي وقع معه عقداً مؤخراً، بتنفيذ عرض في سيارة كهربائية عبر شوارع لاس فيغاس قبل شهرين، وحصدت ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة.

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ووقع الحادث في مقاطعة واساتش بولاية يوتا الأميركية، وأوضح مكتب قائد الشرطة أن بلوك كان يستقل عربة الجليد عند منحدر شديد عندما انقلبت العربة وسقطت فوقه، ضمن مقالنا بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك.

سبب وفاة بطل الراليات ورياضة السيارات كين بلوك

وفي مقالنا الذي حمل عنوان بالفيديو: لحظة وفاة نجم الراليات كين بلوك- وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك، سنرفق مقطع فيديو للحظة تعرض نجم الراليات كين بلوك ومشاهد وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك.