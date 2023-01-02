بالفيديو: سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الإيمان- من هو الدكتور محمد نعيم ياسين ويكيبيديا، عقب الإعلان عن وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين، صباح اليوم الإثنين، وتداول خبر وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بدأت التغريدات والتعليقات عن حياة الدكتور محمد نعيم ياسين تتساءل كذلك عن سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الإيمان الشهير، وهو ما سنوضح لكم في مقالنا هذا وضعناه لكم للتعرف سوياً عن سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين ذو الأصول الفلسطينية، والذي نال درجة الدكتورة في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر عام 1972.

سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين

وكون سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين، بات محط اهتمام شريحة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الصحف ووسائل الإعلام العربية على حداٍ سواء من أجل التعرف على سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين، وأعلن صباح اليوم الإثنين 2/1/2023م، وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين عن عمر ناهز الـ80، وفقاً للصفحة الشخصية للدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الإيمان الشهير عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك، ضمن مقالنا بالفيديو: سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الإيمان- من هو الدكتور محمد نعيم ياسين ويكيبيديا.

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سبب وفاة محمد نعيم ياسين

وفي مقالنا بالفيديو: سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الإيمان- من هو الدكتور محمد نعيم ياسين ويكيبيديا، الذي جاء للتعرف على سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين، سنرفق لكم بعضا من السيرة الذاتية عن سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين، فقد ولد الدكتور محمد نعيم ياسين في مدينة سلفيت بفلسطين عام 1943، ودرس الشريعة والقانون في جامعة دمشق، ثم أكمل دراسته العليا في الشريعة في جامعة الأزهر بمصر، وحصل على ماجستير في الحقوق من جامعة القاهرة، ثم الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر عام 1972 مع مرتبة الشرف، عن رسالته "نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية".

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فقدت الأمة الإسلامية اليوم عالمًا فقيها أثرى المكتبة الإسلامية بعلمه



اللهم اغفر لعبدك (محمد نعيم ياسين) وارحمه وأسكنه جنات النعيم



عزاؤنا لأهله ومحبيه pic.twitter.com/Uwk9Im1iAW — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) January 2, 2023

وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين

وبعد إعلان سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين، اليوم الإثنين، نعت العديد من الجهات الرسمية وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين وعبر البعض عن حزنه لرحيل أستاذ ومربي أجيال بهذه المكانة العلمية الكبيرة، بعد أن وصف ابنه كيف توفي دون أن يشعر بألم أو يعاني من ذلك فقد لقي ربه بوجه ضاحك مستبشر، وأعلنت المواقع الأردنية وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين اليوم الإثنين عن عمر ناهز كما قلنا في الفقرة الماضية 80عاماً، ضمن مقالنا بالفيديو: سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الإيمان- من هو الدكتور محمد نعيم ياسين ويكيبيديا.

من هو الدكتور محمد نعيم ياسين

ونتعرف الان ضمن مقالنا بالفيديو: سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الإيمان- من هو الدكتور محمد نعيم ياسين ويكيبيديا، عن سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين أستاذ الفقه الأردني، وفقاً لعائلته فأن سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين هو معاناته الدائم مع المرض، وتراجع حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة والتي جاء بها اليوم وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الايمان الشهير.

رحم الله شيخنا الدكتور محمد نعيم ياسين جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء pic.twitter.com/YUwdxBd6qN — د. داود بن عيسى (@Dr_Binessa) January 2, 2023

الدكتور محمد نعيم ياسين ويكيبيديا

وفي مقالنا بالفيديو: سبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الإيمان- من هو الدكتور محمد نعيم ياسين ويكيبيديا، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم السيرة الذاتية للدكتور محمد نعيم ياسين صاحب كتاب الايمان، وسبب وفاة الدكتور محمد نعيم ياسين استاذ الفقه الاردني.

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