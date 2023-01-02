فيديو.. كم يصل راتب رونالدو الجديد مع نادي النصر السعودي سنويا 2023 .. كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع النصر

كم يصل راتب اللاعب كريستيانو رونالدو الجديد مع نادي النصر السعودي سنويا 2023 ، ويهتم متابعي اللاعب البرتغالي في مختلف انحاء الدول العربية والأجنبية في معرفة الإجابة الحقيقية عن الراتب الحقيقي الذي خصصه نادي النصر لرنالدو الذي ضمه مؤخرا في صفقة وصفت إلى خمسمائة مليون يورو وسط ترحيب حار من الجميع ونتيجة لذلك قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل التي توصلكم إلى هذا التساؤل في وقت يتفاعل فيه الالاف من الأشخاص بالعالم عبر حساباتهم الرقمية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر انتقال رونالدو لنادي النصر إذ أننا قمنا بنقل بعض من هذه التغريدات الهامة في هذه السطور ويترتب على الجميع من الان المتابعة لمعرفة كافة المعلومات التي وضعناها لكم في السطور التي تلي هذه المقدمة وهي التالي .

كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر 2023

وفي الإجابة عن تساؤل الجمهور حول كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 فقد قمنا في وضعه وهو على النحو التالي حيث تطرقت تقارير صحفية رياضية إلى أن راتب رونالدو الأساسي مع نادي النصر سيكون 100 مليون يورو ، وهو يعد الأعلى بين اقرناه من الفريق .

ونكمل معكم تقديم الإجابة الرسمية عن سؤال كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 ، وأضافت تلك التقارير إلى ان راتب الدون قد يصل إلى 210 مليون يورو بالنظر إلى حوافز ومكافآت ودعاية وغيرها من الأمور التي ترفع من راتب اللاعب .

كم راتب رونالدو مع نادي النصر

وفي خضم هذه المعلومات التي نتطرق بها حول راتب رونالدو مع نادي النصر السعودي نشير إلى أن راتبه قد وصل في عام 2018 مع نادي ريال مدريد الاسباني الذي تطور تباعا إلى 556 مليون جنيه إسترليني ، مع نادي اليوفنتوس الايطالي قد وصل إلى 31 مليون يورو وسوف نقوم الان برصد باقي التفاصيل في السطور التالية.

صفقة اللاعب رونالدو مع نادي النصر السعودي

وفي وقت سابق وبتصريح صحفي تداوله كافة وسائل الاعلام العالمية فقد قال خبير انتقالات اللاعبين في اوروبا الإيطالي فابريزيو رومانو أن عقد اللاعب البرتغالي القادم من مانشستر يونايتد بعد ان فسخ عقده معه بالتراضي سيمتد مع نادي النصر السعودي حتى يونيو 2025 .

كما وأشار الخبير رومانو في حديثه ، أن رابت رونالدو البالغ من العمر (37 عاما) يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية) ، وكان نادي النصر قد اعلن عبر حسابته الرقمية الرسمية عن ضم اللاعب رونالد بين صفوف لاعبيه بعقد يعد الأكبر في تاريخ الكرة بقيمة 500 مليون يورو ، وفيما يلي تعليق المتابعين على التواصل الاجتماعي .

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حفل رونالدو مع نادي النصر

صالح الفهيد علق : " صدمتهم بانتقال كريستيانو لنادي النصر السعودي كبيرة .. واحقادهم وكراهيتهم لبلادنا أكبر !! كل منجز تحققه #السعودية في اي مجال يثير غضبهم ويصيبهم بالإحباط. اللهم زدهم مرارة واحباطا وخيبة !".

فيصل السدري علق على صفقة رونالدو مع نادي النصر السعودي : "دوم النصر بطل دوري روشن دوم النصر بطل كأس الملك ألف مبروك للنصر دوم الله يبارك فيك دوم الله يوفقك النصر للنصر دوم ما شاء الله تبارك الله الأفضل والبطل وداهية رادوي جارسيا النصر بطل دوري روشن ممتاز الأفضل والأقوى النصر ".

نادل علق : مسحت بإسمك الأرض يا رونالدو...بعد الريال واليوفي ومانشستر تلقى روحك تلعب ضد الطائي وضمك.. المهم دير حل مع جورجينا برا تزوجها والا خليها فحوش إماليها خير ميطبقو عليك الحد فالسعودي ".

وعلق احمد النجار عبر حسابه على الفيسبوك : " السيناريو الرسمي لحفل تقديم الأسطورة كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك غداً والمؤتمر الصحفي لكريستيانو لقاء تلفزيوني قصير والتوجه للملعب واستقباله وترحيب من رئيس النادي وتسديد الكرات وكلمة الأسطورة للجمهور وكلمة رئيس النادي وكلمة مدرب النصر استقبال تاريخي".

انتقال رونالدو لنادي النصر

كريستيانو رونالدو

وفي نهاية المقالة التي تحديثنا بها حول كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي سنويا 2023 وضعنا لكم معلومات عامة عن اللاعب واسمه كاملا كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو وهو يعد من مواليد 5 فبراير 1985.

رونالدو صاحب الالقاب التاريخية يعد لاعب كرة قدم برتغالي يلعب كمهاجم مع النصر في دوري المحترفين السعودي وهو ‌قائد المنتخب البرتغالي ويرجح أن تبلغ ثرونه المالية بقدر 245 مليون دولار أمريكي .