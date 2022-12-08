هل ياسين بونو متزوج ومن هي زوجته ويكيبيديا -من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا، ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، تصدر خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث قوقل وغيرها من المواقع الأخرى، نظراً للاداء الرائع الذي قدمه الحارس أمام منتخب اسبانيا خاصة اثناء ضربات الجزاء، لكن هذه المرة بات السؤال عن الحارس المغربي ياسين بونو هل هو متزوج ومن هي زوجته، الأمر الذي وسع من عمليات البحث عبر محرك قوقل ، وهو ما دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لوضع هذه المقالة للحديث عن السيرة الذاتية للحارس المغربي ياسين بونو ومن هي زوجته، وهل ياسين بونو متزوج.

هل ياسين بونو متزوج

وقبل الدخول في تفاصيل السيرة الذاتية لياسين بونو، سنرفق لكم في مقالنا هل ياسين بونو متزوج ومن هي زوجته ويكيبيديا -من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا، بعضاً من السيرة الذاتية لياسين بونو فهو لاعب كرة قدم وحارس مرمى في نادي إشبيلية الإسباني يحمل الجنسية المغربية، وينتمي ياسين لعائلة من أصول مغربية هاجرت إلى دولة إسبانيا حيث ولد ياسين هناك، بدأ أولى مسيرته الكروية مع فريق الوداد المغربي عام 2010م وكان عمره آنذاك 19 عامًا، ومنذ ذلك الوقت أظهر اللاعب موهبته في حراسة المرمى ليتم اختياره كلاعب أساسي في المباريات الاحترافية ولعبه في أكثر من دوري منها دوري أبطال أفريقيا.

لحظة احساس ياسين بونو بالدوار و انه غير قادر على اجراء المباراة pic.twitter.com/KAao0wm7SD — Enissay 🇲🇦 (@mr_enissay) November 28, 2022

هل ياسين بونو متزوج ومن هي زوجته

هل ياسين بونو متزوج ومن هي زوجته ويكيبيديا -من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا، وياسين بونو متزوج من فتاة اسمها إيمان تعود أصولها إلى دولة المغرب، حيث ولدت ونشأت وترعرعت في إحدى مدنها، وإيمان نادرا ما شوهدت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد أصبح زوجها محترفًا، وبدأت تظهر مع زوجها بتكتم ودعمته، وتحدث معها عن إنجازاته في جميع المباريات التي لعبها، وبذلك نجح في إثارة إعجاب العديد من المجتمعات المغربية بسبب جمالها الساحر.

من هي زوجة ياسين بونو حارس المغرب ويكيبيديا

وزوجة ياسين بونو "ايمان"، كما قلنا لكم في مقالنا هل ياسين بونو متزوج ومن هي زوجته ويكيبيديا -من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا، هي من اصل مغربي ولدت ايمان ونشأت في مدينة سطات بدولة المغرب ومن المرجح ان تكون في العقد الرابع من عمرها والتقت ايمان بزوجها حارس المرمى أول مرة عندما كان مع فريق الوداد المغربي، وبعد عدة سنوات، أعلن اللاعب زواجه منها عام 2012 م، بعد أن حصل على عقد للعب في نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، حيث اضطر الزوجان للانتقال والعيش. هناك في ذلك الوقت وأنجبت ابنة واحدة.

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من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا

وايضا في مقالنا هل ياسين بونو متزوج ومن هي زوجته ويكيبيديا -من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا، وينشر ياسين بونو الكثير من الصور العائلية الجميلة التي لم شمله مع زوجته إيمان في مناسبات مختلفة ، أو في رحلات يلتقطونها معا ، وقد أظهرت بعض الصور حفلة عيد ميلاده الثلاثين ، هو وزوجته وابنه الصغير وكلبه المدلل ، كما أظهرت بعض الصور أن ياسين بونو وزوجته إيمان وابنه في مراكش يقضيان وقتا ممتعا هناك ، كما أظهرت بعض الصور أن ياسين بونو وزوجته إيمان وابنه في مراكش يقضيان وقتا ممتعا.

عذرا اسبانيا .. فالأسود دائما تلتهم الثيران

وهناك أسد جائع يدعى ياسين بونو .. التهمكم اليوم



والله بقول حكم pic.twitter.com/xW346BBMdB — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 6, 2022

من هي زوجة ياسين بونو

الإسم واللقب: ياسين بونو.

ياسين بونو. الاسم الانجليزي: ياسين بونو.

ياسين بونو. مكان الولادة: مدينة مونتريال ، كندا.

مدينة مونتريال ، كندا. تاريخ الميلاد: 5 أبريل 1991 م.

5 أبريل 1991 م. سن: 31 عاما.

31 عاما. جنسية: يحمل الجنسيتين المغربية والكندية.

يحمل الجنسيتين المغربية والكندية. الدين والعقيدة: مسلم.

مسلم. الحالة المدنية: متزوج متزوجة.

متزوج متزوجة. عدد الاطفال: فتاة واحدة فقط.

فتاة واحدة فقط. رقم القميص: 13.

13. الحجم: 192 مترا.

192 مترا. الأندية الحالية: النادي الاسباني من إشبيلية.

النادي الاسباني من إشبيلية. اسم الفريق: المنتخب المغربي.

المنتخب المغربي. اللغات: اللغة الإنجليزية والفرنسية.

اللغة الإنجليزية والفرنسية. إشغال: لاعب كرة قدم.

لاعب كرة قدم. مركز الألعاب: حارس المرمى.

حارس المرمى. سنوات العمل الشابة: من 1999 إلى 2010 م.

من 1999 إلى 2010 م. سنوات من العمل المهني: من عام 2010 م حتى يومنا هذا.

من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا

وفي مقالنا الذي حمل عنوان هل ياسين بونو متزوج ومن هي زوجته ويكيبيديا -من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا، والتي جاء للاجابة عن من هي زوجة ياسين بونو ، مقطع فيديو قصير يوضح لكم ويجيب عن باقي الاسئلة الخاصة بحياة والسيرة الذاتية للاعب الحارس ياسين بونو.

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من هي زوجة ياسين بونو حارس المغرب السيرة الذاتية

ويعتبرالاعب المغربي ياسين بونو واحدًا من اللاعبين طوال القامة، حيث يبلغ طوله نحو 192 سم، ورغم ذلك فإنه لا يبدو هناك فارق كبير بالطول بينه وبين زوجته، لأنَّ زوجته طويلة أيضًا، حيث يبلغ طول زوجة ياسين بونو نحو 180 سم، وبذلك تكون من النساء طوال القامة، ولا يظهر فرق كبير في الطول بينها وبين زوجها حارس المرمى المحترف في الصور التي تجمعهما معًا، في مقالنا ايضا هل ياسين بونو متزوج ومن هي زوجته ويكيبيديا -من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا.





من هو ياسين بونو ويكيبيديا

وفي مقالنا هل ياسين بونو متزوج ومن هي زوجته ويكيبيديا -من هي زوجة ياسين بونو ويكيبيديا، ويمتلك اللاعب الكروي المعروف ياسين بونو صبيا وحيدا فقط من زوجته إيمان، ويساهم بونو العديد من الصور الذي تجمعه بابنه الذي لم يتجاوز من العمر 3 سنوات، ولكنه لم يتم التوصل إلى اسم هذا الطفل، الذي يلقبه الكثيرون بياسين الصغير، نظرا للشبه الكبير بينه وبين والده.

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