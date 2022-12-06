بالصور لاعبو المغرب يحتفلون بفوزهم برفع العلم الفلسطيني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:59 م
06 ديسمبر 2022
لاعبو المغرب يحتفلون بفوزهم برفع العلم الفلسطيني

من ملعب المباراة والكوفية الفلسطينية حاضرة .. تصوير: "الفرنسية"

 

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