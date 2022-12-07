بالفيديو مدرب المنتخب المغربي يقوم بلفتة إنسانية مع أحد المشجعين

استجاب مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي لأحد المشجعين الذين أحاطوا استاد المدينة التعليمية قبل المباراة المصيرية أمام إسبانيا في مونديال "قطر 2022".

وقام الركراكي بلفتة إنسانية بحق مشجع مغربي خلف الأسوار الحديدية كان ينادي على مدرب "أسود الأطلس" من أجل حضور المباراة.

وبالفعل استجاب المدرب، ومنح أحد رجال الأمن تذكرة كهدية للمشجع، ولم يدخل الاستاد إلا بعد التأكد من وصول التذكرة للمشجع المتوسل.

وتأهل المنتخب المغربي لدور الثمانية في مونديال قطر 2022 لأول مرة في التاريخ، بعدما أقصى نظيره الإسباني بركلات الترجيح.