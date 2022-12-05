سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا، أحدث خبر وفاة الطبيب والكاتب الصحفي محمد أبو الغيط حالة من الحزن عبر مواقع التواص الاجتماعي في الوطن العربي وخاصة المصرية منها، الأمر الذي جعل من محركات البحث في جوجل، مصدر بحثا عن الصحفي محمد أبو الغيط لمعرفة سبب وفاته، بعد أن أعلنت زوجته وفاته صباح اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث الكتيرة والمتكررة طوال الساعات الماضية سنضع لكم متابعين الكرام في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة الكاتب والدكتور الصحفي محمد أبو الغيط، ومن هو محمد أبو الغيط، والصحفي الشاب محمد أبو الغيط، عن عمر يناهز الـ34 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان اللعين، ودخوله في غيبوبة داخل أحد مستشفيات لندن.

سبب وفاة محمد أبو الغيط

سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا، وتوفى الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، الذي استمر معه لفترة طويلة في آخر سنوات حياته.

ونشرت زوجة محمد أبو الغيط «إسراء شهاب» عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» خبر وفاته قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، إنتقل إلى رحمة الله تعالى زوجي حبيبي محمد أبو الغيط بعد مقاومة باسلة ضد مرض السرطان.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر الجميل.. يتم تحديد موعد الدفن وتفاصيل صلاة الجنازة لاحقًا".

على فراش المرض بجسده وعلى منصات التكريم بعمله..

محمد أبو الغيط صحفي مصاب بالسرطان تحول إلى مصدر إلهام للآلاف من متابعيه وأصدقائه pic.twitter.com/p3pl2qbLMx — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 30, 2022

من هو الصحفي محمد أبو الغيط

سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا، وأعلنت خبر الوفاة زوجة محمد أبو الغيط، حيث كتبت صباح اليوم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى زوجي حبيبي محمد أبو الغيط بعد مقاومة باسلة ضد مرض السرطان.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر الجميل.

ونعت نقابة الأطباء الطبيب الشاب محمد أبو الغيط، الذي توفى صباح اليوم قائلة: «أنه برغم رحيله شاباً إلا أنه ترك تاريخاً من المواقف والكتابات الموضوعية والتحقيقات الاستقصائية كفيلة ببقاءه حياً في قلوب قراءه، ودعت الله أن يرحم الطبيب الشاب وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر».

من هو الدكتور محمد ابو الغيط

سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا، وأضاقت نقابة الأطباء: «محمد أبو الغيط شاب في أوائل الثلاثينات من عمره، الهدوء سمة تلاحظها فيه عند لقاءه، وعندما تتبادل الحديث معه تكتشف الحماس والأمل الممزوجين بالأوجاع والألم، في النهاية تشعر نحوه بالألفة ويحتل مكانه في قلبك، نفس الألفة وسكن القلب تكون لكلماته في مقالاته وتحقيقاته المتعددة، التي مهما استرسل فيها يأخذك الشغف لأخر كلمة، الفارق أن الكلمات تبدو لكهل عاش دهراً بينما كاتبها شاب بقلب طفل.. حقاً العمر بقدر التجارب وليس بعدد السنوات».

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ومحمد ابو الغيط شاب في أوائل الثلاثينات من عمره، ولد في محافظة أسيوط، وتخرج من كلية الطب، وعمل في أحد مستشفيات القاهرة، وأمتلك موهبة الكتابة الصحفية، وعمل صحفيا لدى جريدة الشروق حتى عام 2014، وكان أحد كُتاب المقال بها.

ويعد محمد أبو الغيط من أبرز الكتاب الصحفيين في مجال الصحافة الاستقصائية على مستوى مصر والوطن العربي، وحصل على العديد من الجوائز في الصحافة الاستقصائية، وأصبح محمد أبو الغيط طبيب وكاتب صحفي مشهور، سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا

ربنا يرحمك، وينتقم من اللي غربك وظلمك.

رحل الإنسان النبيل الموهوب، محمد ابو الغيط.

مع السلامة يا محمد.. pic.twitter.com/pDeVAFpO1T — Gamal Eid (@gamaleid) December 5, 2022

من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا

سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا، وتم الإعلان من قبل زوجة الكاتب محمد أبو الغيط في تاريخ اليوم وهي اسمها ، إسراء شهاب عن وفاة زوجها محمد أبو الغيط تم زوجها انتقل الى رحمة الله.

وجاء في صيغة النعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى زوجي حبيبي محمد أبو الغيط بعد مقاومة باسلة ضد مرض السرطان. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر الجميل “، علما ان الموعد الرسمي للدفن والجنازة حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها بالفعل انه شيء كبير جدا.

الجوائز التي حصل عليه الدكتور محمد أبو الغيط



سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا، وحصل على جائزة هيكل في تحقيقاته الاستقصائية عن قضايا سوريا واليمن في سبتمبر 2021، وأرسل فيديو مسجل خلال الحفل، قائلًا فيه: تشرفت اليوم باختياري فائزًا بجائزة مؤسسة هيكل للصحافة العربية، أولًا لأنها جائزة مصرية، وثانيًا لارتباطها بالأستاذ هيكل رحمة الله، وثالثًا لسبب شخصي وهي أنها تأتي في تلك اللحظة التي أمر بها بأزمة صحية، ولا تقل أهمية الدعم المعنوي فيها عن العلاج والأدوية.

محمد أبو الغيط مرض

سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا، وعانى الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط على مدار الأشهر الماضية من مرض السرطان ، وفي الآونة الأخيرة تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وكان قد فقد الوعي ودخل في غيبوبة منذ يومين ، وأعلنت زوجته إسراء شهاب ، عن وفاته صباح اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 .

ويعد محمد أبو الغيط من أبرز الكتاب الصحفيين في مجال الصحافة الاستقصائية على مستوى مصر والوطن العربي، وحصل على العديد من الجوائز في الصحافة الاستقصائية، وأصبح محمد أبو الغيط طبيب وكاتب صحفي مشهور.

يا ابني الحبيب الغالي..

سوف أتكلم عنك وأحكي.. ولكن الآن وانت تغادر إلى الضوء كما قلت.. أذكر الكل أن هذا الجميل الذي رحل كان شعاره: الفقراء أولا……

تذكروا!

رحل محمد أبو الغيط صغيرا.. لكنه كان كبير الهمة والعطاء pic.twitter.com/cphkkkQgIO — محمود سعد (@mahmoudsaad) December 5, 2022

سبب وفاة محمد أبو الغيط الصحفي المصري

سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا، وتوفي اليوم الخامس من ديسمبر الكاتب المصري و الصحفي محمد ابو الغيط و ذلك بعد صراع مع مرض السرطان الذي أفتك جسمه و هزمه ليرحل اليوم و يترك أثره في عالم الصحافة و الاعلام.

يذكر أنه كان قد دخل غيبوبة لمدة يومين بسبب مرض السرطان و ارتقى فجر الإثنين ، يذكر أنه يعمل بجانب الصحافة كطبيب مصري.

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سبب وفاة الدكتور محمد ابو الغيط

سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا، وهو طبيب مصري و كاتب و صحفي ، فترة حياته كانت بين 1988 -2022 م ، عمل في التلفزيون العربي بلندن ، و هو رئيس البرامج و كاتب مقالات أسبوعية بصحيفة العربي الجديد.

في عام 2021 ، أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة فيس بوك عن إصابته بمرض السرطان و قال بأن المرض قد تمكن من الوصول إلى العقد الليمفاوية بالمعدة و إنتشر في أماكن كبيرة في جسده.

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سبب وفاة محمد ابو الغيط الكاتب الصحفي

سبب وفاة الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو الغيط- من هو الصحفي محمد أبو الغيط ويكيبيديا