من هو عبد الرحمن بن فهد الذي أصبح مليونيرا بسبب لقطة في كأس العالم- من هو المشجع القطري عبد الرحمن بن فهد ويكيبيديا وما قصته، عندما يضحك لك القدر ويصطف في صفك، لن تستطيع أي قدرة في العالم أن تمنع ذلك، وهو ما جسده القطري عبد الرحمن بن فهد في لقطة مصورة مدتها 4 ثواني والتي جعلته الأشهر في نهائيات كأس العالم 2022 مونديال قطر في عالم الـ "تيك توك"، حتى بات أيقونة البطولة العالمية بعدما فعل حركة عفوية بالشماغ أظهرته كأنه تميمة كأس العالم في قطر 2022، حتى بات حديث رواد السوشيال ميديا في معظم دول العالم، بسبب الانتشار الواسع للقطة القصيرة.

ما قصة المشجع القطري عبد الرحمن بن فهد في كأس العالم 2022

رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما موقع "تيك توك" طالبوا الأمير القطري لأن يفتح حاسبا خاصا به بعدما اشتهر شهرة واسعة خلال أربع ثوان فقط، من هو عبد الرحمن بن فهد الذي أصبح مليونيرا بسبب لقطة في كأس العالم- من هو الأمير عبد الرحمن بن فهد ويكيبيديا وما قصته، حتى بات حديث العالم العربي ومعظم العالم الخارجي، لاسيما من يهتم بمواقع التواصل الاجتماعي ويرتادها، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ما قصة المشجع القطري عبد الرحمن بن فهد في كأس العالم 2022، لتتعرفوا على قصة هذا الأمير كاملة ولتشاهدوا اللقطة القصيرة التي أشهرته.

يوم لما الحظ يضرب في وجه شخص ويبتسم له ، يطلع الشخص دا لا يحتاج لأي نوع من أنواع الحظ أصلًا ؟



هي دي قصة القطري عبدالرحمن بن فهد بن جاسم ، الولد اللي الدنيا قررت تضحك له بس هو مش محتاج 😂



كلنا فاكرين الصورة دي اللي انتشرت في أول مباراة لكأس العالم للولد دا



يتبع .. pic.twitter.com/KybNjPW6BI — A5medv São | 🇧🇷 (@a5medv) November 29, 2022

ما هو حساب المشجع القطري عبد الرحمن بن فهد تيك توك

وبعد المقطع الذي انتشر حول العالم كالنار في الهشيم، بات الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن، ما هو حساب المشجع القطري عبد الرحمن بن فهد تيك توك، وهل لديه حساب على تيك توك، وما هو حسابه، حتى إن بعضهم دعا إلى انشاء حساب خاص له إذا لم يكن له حساب من قبل بسبب شهرته الكبيرة الواسعة خلال كأس العالم والذي أصبح أيقونته الأكثر شهرة، حتى فاق الكثير من نجوم اللعبة العالمية.

كيف أصبح القطري عبد الرحمن بن فهد مشهورا في تيك توك

لقطة الأمير القطري باتت تنتشر بين العالم، حتى وصلت إلى الصينيين، كيف أصبح القطري عبد الرحمن بن فهد مشهورا في تيك توك، بات الملايين منهم يقلدون تلك اللقطة القصيرة، بعدما كان يشجع منتخبه قطر في المباراة الماضية، حتى وصل الحد إلى العديد من مستخدمي تطبيق “تيك توك” في الصين واليابان بتقليد حركاته العفوية التي تشبه “تميمة المونديال” 2022م في قطر، وبات الجميع يبحث عن حركته عبر السوشيال ميديا واليوتيوب، ومواقع التواصل الأخرى.

بسبب ردة الفعل العفوية التي تشبه تعويذة #كأس_العالم_قطر2022 لعّيب.. 👻



أصبح عبدالرحمن بن فهد بن جاسم أشهر شخص عربي في الصين وفتح حساب في تيكتوك ووصل عدد متابعينه خلال يوم واحد فقط "10 مليون متابع" ويطلقون عليه اسم الأمير الغاضب. 😂🇶🇦🇶🇦#Qatar2022 pic.twitter.com/jz44RNnL1U — آمال رائد 🇶🇦 (@Amaalraeed) November 28, 2022

فيديو لقطة عبد الرحمن بن فهد في كأس العالم

فيديو لقطة عبد الرحمن بن فهد في كأس العالم، حيث بعد أن اشتهر ودعمه أناس كثر ووسائل اعلام عديدة، خرج الشاب القطري عبد الرحمن بن فهد بن جاسم في مقطع فيديو عبر "تيك توك" يشكر بلده قطر والصينين على دعمه ومن ثم اليابانيين حيث تردد أن الصينين ارتدوا مثل زيه وبدأ في تقليده سواء رجال أو سيدات، فأصبح الشاب في ثواني من أشهر الأشخاص على “تيك توك” بالصين، من هو عبد الرحمن بن فهد الذي أصبح مليونيرا بسبب لقطة في كأس العالم- من هو المشجع القطري عبد الرحمن بن فهد ويكيبيديا وما قصته.