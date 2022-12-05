سبب زيادة إدخال الأطفال للمشافي في الأردن ؟

قال اختصاصي الأمراض الباطنية، فراس الطراونة، الاثنين، إن هناك عددا كبيرا من حالات الإدخال إلى المستشفيات في فئة الأطفال ممن هم دون سن الخامسة.

وأضاف الطراونة لـ"رؤيا الاخباري"، أن الفيروسات المخلوية المنتشرة ليست جديدة، وهي من المسببات البسيطة لالتهابات المجاري التنفسية العليا لدى الأطفال، وتصيب الأطفال بشكل عام دون عمر السنتين.

أعراض الفيروس

وأوضح أن من أبرز اعراض الفيروس، انه قد يسبب انقطاعا في النفس عند حديثي الولادة، وفي بعض الحالات قد يسبب ارتفاع درجات الحرارة والسيلان والقيء.

وفي شكل عام، تكون حالات الإصابة بالفيروس بسيطة، وتزول من تلقاء نفسها، ولا داع لاستخدام أي مضاد فيروسي، بحسب الطراونة.

وبيّن الطراونة، أنه ليس هناك أي خطر على حياة الأطفال بسبب هذا الفيروسات، داعيا إلى عزل الطفل لمدة 5 أيام لتقليل أعداد الإصابات بين الأطفال.

ووفقا للطراونة، فإنه على الرغم من أن حالات الإصابة تكون بسيطة، إلا أنها متعبة.

ودعا الطراونة الأهالي، إلى عدم إرسال أطفالهم المصابين إلى المدارس لمدة 3 أيام، حتى تزول الأعراض عنهم، بسبب سرعة انتشار الفيروس من خلال الرذا والملامسة.