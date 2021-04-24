موعد البدء بتطبيق كلوب هاوس Clubhouse للاندرويد Apk .. و تسجيل الدخول

كلوب هاوس Clubhouse للاندرويد ، وحظي تطبيق الدردشة سمعة واسعة في زمن موقت مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعية الأخرى ، حيث لا يوجد تطبيق في العالم ينمو بسرعة التطبيق الأمريكي كلوب هاوس الذي أضحى حديث الساعة في عالم التطبيقات، رغم أنه لا يزال موجودا فقط على نظام آي أو إس الخاص بشركة آبل صاحبة هواتف آيفون، إضافة أنه لا يمكن البدء في استخدامه إلّا بعد التوصل بدعوة مسبقة من مستخدم نشط في التطبيق ، وفي هذه المقالة التي خصصنها حول موعد انتقال كلوب هاوس إلى للاندرويد ، سنتعرف على الموعد في ظل ترقب واسع من فئة مستخدمي هذه الهواتف.

وفي المقالات السابقة قمنا بنشر طريقة التسجيل في تطبيق كلوب هاوس وهنا سنتعرف على موعد انتقال تطبيق كلوب هاوس Clubhouse للاندرويد وسجلت المنصة الرقمية نجاحًا قويًا بعدما انجذب إليه ملايين المستخدمين من جميع دول العالم ، في حين وصلت القيمة السوقية للتطبيق الذي لم يصدر سوى في أبريل/نيسان 2020 إلى مليار دولار أمريكي، خصوصا بعد دعم شركة أندريسن هورويتز لملاك التطبيق بـ100 مليون دولار مؤخرا.

تطبيق كلوب هاوس يعد التطبيق السادس في عدد التحملات بالنسبة لتطبيقات التواصل الاجتماعي على نظام آي أو إس، وكان أصحاب تطبيق كلوب هاوس قد أكدوا على مدونته الرسمية، شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنهم متحمسون لإطلاق نسخة أندرويد قريبا.

وبعكف القائمون على تطبيق كلوب هاوس النخبوي إلى تطوير برمجته بحيث يمكن لمستخدمي الهواتف من فئة اندرويد الاستفادة من خدماته على غرار نطام آي أو إس الخاص بأجهزة الآيفون ، ومن المتوقع أن تصدر المنصة النسخة الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

تطبيق كلوب هاوس Clubhouse :

ويعد تطبيق تواصل اجتماعي للدردشة الصوتية للمدعوين فقط، في حين، بات الأصدقاء والمعارف يطلبون الدعوات من بعضهم البعض للانضمام إلى تطبيق كلوب هاوس ، ليستكشفونه ويقضوا فيه ساعات طوال.

وفي عام 2020 ، اطلقت Alpha Exploration Co تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس ، وفي يناير 2021 ، وصل التقييم عليه إلى مليار دولار، علمًا أنه لم يكسب دولاراً واحداً حتى الآن . وأطلقه بأول دافيسون وهو موظف لسابق في "غوغل روهان سيث.

ولقد حصل دافيسون ، وق تقارير إعلامية ، على تمويل أولي قدره 12 مليون دولار من صندوق التمويل الاستثماري أندرسون هورو ويتز .

وعن الدردشة الصوتية الجماعية في كلوب هاوس ، هي ببساطة تكون حينما تدخل التطبيق يمكنك الانضمام إلى أي "غرفة" من الغرف الموجودة لتشارك من فيها الحديث.

واستكمالاً للسابق ، أو حينما ينشئ غرفة للتحدث فيها مع أصدقائك أو مع من يشاركك اهتماماتك ، ومن ينشئ الغرفة يصبح هو مسؤول الغرفة .

تحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse ما هو :

وهنا نشير إلى أن تحميل تطبيق كلوب هاوس 2021 يكون من خلال متجر التطبيقات الإلكترونية التابع لأبل آب ستور وهو (https://souqplay.net/clubhouse/).

كلوب هاوس Clubhouse تسجيل الدخول :

أولاً: لا يمكنك التسجيل في التطبيق، إنما الطريقة الوحيدة لتسجل في كلوب هاوس هي أن تتلقى دعوة من شخص لديه حساب في "كلوب هاوس".

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية، إن وصلتك الدعوة وقمت بالتسجيل فيه، فسيمنحك كلوب هاوس عدد معين من الدعوات لتوزيعها على من تريد، ويمكن للتطبيق أن يمنحك دعوات أخرى إضافية من وقت لآخر.

وصرّح الرئيس التنفيذي للتطبيق باول ديفيدسون، أن تطبيق كلوب هاوس متاح فقط لمستخدمي نظام (IOS)، أي الآيفون والآيباد فقط.

وأشار ديفيدسون، إلى أن التطبيق سيكون متاحاً في وقت قصير لمستخدمي الأندرويد.

التسجيل في تطبيق كلوب هاوس Clubhouse بدون دعوة :

وعن طريقة التسجيل في تطبيق كلوب هاوس Clubhouse بدون دعوة ، إليك مقطع فيديو يوضح آلية تسجيل الدخول تابع حتى النهاية .