التسجيل في تطبيق كلوب هاوس Clubhouse بدون دعوة حيث زادت عمليات بحث مستخدمي التطبيق الخاص بالدردشة الصوتية على الانترنت في كيفية تسجيل بتطبيق كلوب هاوس الذي اخذ صيتًا واسعًا بين مستخدمي المنصات الرقمية واستطاعت المنصة الالكترونية أن تجذب الملايين إليها في وقت موقت من جميع دول العالم ، وقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة للتعرف على طريقة التسجيل في تطبيق Clubhouse تابع معنا حتى النهاية .

وإلى جانب هذه المقالة التي هي بعنوان تسجيل في تطبيق كلوب هاوس Clubhouse بدون دعوة سنتطرق إلى مميزات المنصة الرقمية التي تجاوز اعداد مستخدميها الستة ملايين مستخدم في العالم حتى الان والعدد مرشح للزيادة ، وعن تعريف كلوب هاوس .

موقع فلسطين اليوم يحرص دومًا على تزويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتوتير وسناب شات وتيك توك وتلغرام و واتس أب وغيره من التطبيقات ، بكل ما هو جديد ومستحدث قد يطرأ على تلك التطبيقات التي تتميز بسهولة استخدمها .

تطبيق كلوب هاوس Clubhouse :

وعن تعرف تطبيق كلوب هاوس ، فهو تطبيق تواصل اجتماعي للدردشة الصوتية للمدعوين فقط، في حين، بات الأصدقاء والمعارف يطلبون الدعوات من بعضهم البعض للانضمام إلى تطبيق كلوب هاوس ، ليستكشفونه ويقضوا فيه ساعات طوال.

وفي عام 2020 ، اطلقت Alpha Exploration Co تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس ، وفي يناير 2021 ، وصل التقييم عليه إلى مليار دولار، علمًا أنه لم يكسب دولاراً واحداً حتى الآن . وأطلقه بأول دافيسون وهو موظف لسابق في "غوغل روهان سيث.

ولقد حصل دافيسون ، وق تقارير إعلامية ، على تمويل أولي قدره 12 مليون دولار من صندوق التمويل الاستثماري أندرسون هورو ويتز .

وعن الدردشة الصوتية الجماعية في كلوب هاوس ، هي ببساطة تكون حينما تدخل التطبيق يمكنك الانضمام إلى أي "غرفة" من الغرف الموجودة لتشارك من فيها الحديث.

واستكمالاً للسابق ، أو حينما ينشئ غرفة للتحدث فيها مع أصدقائك أو مع من يشاركك اهتماماتك ، ومن ينشئ الغرفة يصبح هو مسؤول الغرفة .

مسؤول الغرفة في كلوب هاوس :

وتقع على عاتق مسؤول الغرفة ، مهام عدة، وهي أنه يتحكم في من يأخذ "المايك" ليتحدث، أو يسحب "المايك" منه، أو يدعو أحد الحضور للحديث.

ويمكن للمسؤول في التطبيق ، إعطاء صلاحية إدارة الغرفة لأكثر من شخص معه في الغرفة، ولذلك ترى بعض الغرف لها عدد كبير من المسؤولين أو المنظمين، ومسؤول الغرفة تظهر بجانبه نجمة خضراء اللون .

ورصدت شركة آب آني لتحليل البيانات المتخصصة في شؤون التطبيقات الإلكترونية زيادة كبيرة في عدد مرات تحميل تطبيق المحادثة كلوب هاوس .

وأوضحت الشركة ، ان كلوب هاوس زادت نسبة التحميل من 3.5 مليون مرة إلى 8.1 مليون مرة في الفترة من 1 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري .

تحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse :

ولتحميل تطبيق كلوب هاوس 2021 الخاص بالايفون والايباد فقط من المتجر التطبيقات الالكترونية وهو (https://souqplay.net/clubhouse/).

طريقة التسجيل في كلوب هاوس Clubhouse :

أولاً: لا يمكنك التسجيل في التطبيق، إنما الطريقة الوحيدة لتسجل في كلوب هاوس هي أن تتلقى دعوة من شخص لديه حساب في "كلوب هاوس".

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية، إن وصلتك الدعوة وقمت بالتسجيل فيه، فسيمنحك كلوب هاوس عدد معين من الدعوات لتوزيعها على من تريد، ويمكن للتطبيق أن يمنحك دعوات أخرى إضافية من وقت لآخر.

وصرّح الرئيس التنفيذي للتطبيق باول ديفيدسون، أن تطبيق كلوب هاوس متاح فقط لمستخدمي نظام (IOS)، أي الآيفون والآيباد فقط.

وأشار ديفيدسون، إلى أن التطبيق سيكون متاحاً في وقت قصير لمستخدمي الأندرويد.

التسجيل في تطبيق كلوب هاوس Clubhouse بدون دعوة :