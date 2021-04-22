برنامج سين الحلقة 11 للإعلامي أحمد الشقيري على قناة mbc

برنامج سين الحلقة 11 للإعلامي أحمد الشقيري ، ويواصل المقدم البرنامج عرض حلقاته على قناة ام بي سي mbc منذ بداية رمضان المبارك ، واليوم وصل احمد الشقيري للحلقة الحادي عشر التي يبث عبر البرنامج أهم الإنجازات العلمية والتكنولوجية والتنمية داخل المملكة العربية السعودية حيث حقق برنامج سين نسبة مشاهدات عالية وتسجيل متابعين من جميع الدول العربية والإسلامية ، وحظي البرنامج اهتمامًا كبيرًا في رمضان الذي يشاهدونه يوميًا وسيستمر طوال أيام الشهر الفضيل ، وفي هذه المقالة الرائعة التي خصصها طاقم فلسطين اليوم ستشاهدون الحلقة11 من برنامج سن الرائع والمميز في محتواه الإعلامي .

ويشاهد المتابعون حلقات احمد الشقيري من داخل السعودية ، وصولاً لليوم الجمعة الموافق 23 ابريل 2021 الحلقة 11 من برنامج سين على قناة mbc ، وفي الحلقة السابقة ، ستعرض الشقيري التدريب على السباحة داخل المسبح ، ثم الانتقال إلى البحر الأحمر العميق .

حلقات برنامج سين على mbc :

وشرح برنامج سين الحلقة العاشرة كيفية التدريب على الغوص باستخدام أدوات وأساليب حديثة خاصة في السباحة ، وسط تحقيق نسبة مشاهدات عالية جدًا .

وفي الحلقة التاسعة عرض أحمد الشقيري مشاريع ريادية من مواطنين سعوديين حظيت بسمعة طيبة وواسعة داخل المملكة، والثامنة عن الرياضة ، والسابعة عن زراعة الأعضاء البشرية داخل المشفى والسادسة عن المرور وإصلاح الشوارع والارصفة ، والخامسة عن الاثار ، والرابعة عن الطاقة المتجددة.

والحلقة الثالثة كانت عن فكرة الاستزراع السمكي والذي من خلاله يتم تربية الأسماك في أحوا ض كبيرة جدا، عبر تقنيات الكترونية حديثة مواكبة للتطور العلمي.

وطرقت الحلقة التي سجلت نسبة مشاهدات عالية في ساعات محدودة لاسيما على المنصات الرقمية ، الاستزراع السمكي بدءً من العملية الأولى الى آخر المراحل وهي التعبئة داخل أكياس خاصة، ولا تقل عن السمك الذي يتم اصطياده من البحر.

وبحسب برنامج السين الحلقة 3 ، فإن قطاع الاستزراع السمكي قد تطور مع مرور الأيام حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات في المملكة العربية السعودية، وباتت السعودية واحدة من المصدرين الرئيسيين للروبيان الأبيض على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية وصلت في العام 2018م إلى 60 ألف طن، منها 50 ألف طن صادرات لأكثر من 32 دولة في العالم.

موعد عرض الحلقة 11 برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري :

وتعرض قناة ام بي سي mbc برنامج سين الحلقة 11 للمقدم احمد الشقيري يوميًا في شهر رمضان 2021 الساعة 6:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة .

تردد قناة ام بي سي MBC لمشاهدة برامج السين أحمد الشقيري :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي