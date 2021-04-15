برنامج سين الحلقه الثالثة للاعلامي احمد الشقيري

برنامج سين الحلقة 3 للإعلامي أحمد الشقيري ، ومع بداية شهر رمضان المبارك 2021 بدأت قناة إم بي سي mbc بعرض حلقات برنامج سين الذ اكسب شهرةً واسعة بين الجمهور العربي ، ويحرص المتابعون إلى مشاهدة جميع حلقات برنامج احمد الشقيري الذي يناقش مواضيع ذات اهتمام كبيرة عند الجمهور منها عرض أحدث التقنيات التي انتجها العقل البشري ، واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الشقيري من جديد إلى الواجهة الإعلامية بعد انقطاع خمسة سنوات ، حيث سيبث البرنامج في شهر رمضان 2021 وسط توقعات بتسجيل نسبة مشاهدات عالية جدًا ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة لمتابعة كافة حلقات البرنامج . وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم سنعرض لكم الحلقة 3 من برنامج سين .

اليوم الخميس الموافق 15 نيسان 2021 سنعرض لكم الحلقة الثالثة للإعلامي احمد الشقيري وايضًا سنرفق لكم تردد القناة الناقلة له . وأيضًا موعد عرض حلقات البرنامج المميز والرائع .

ومنذ عام 2015 غاب أحمد الشقيري عن تقديم برنامج خواطر وذلك بعد 11 جزءا كان برنامجه ضمن الأشهر في المنطقة والأكثر متابعة .

موعد عرض الحلقة 3 برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري :

وتعرض قناة ام بي سي mbc برنامج سين للمقدم احمد الشقيري يوميًا في شهر رمضان 2021 الساعة 6:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة .

تردد قناة ام بي سي MBC لمشاهدة برامج السين أحمد الشقيري :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

مشاهدة الحلقة 2 برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري :

برنامج احسان من المستقبل :

وحصلت قناة mbc 1 على حقوق عرض البرنامج الجديد إحسان من المستقبل عبر شاشتها المميزة وقد نال اعجاب الملايين من المتابعين العرب .

مقدم البرنامج أحمد الشقيري قرر قبل سنوات التوقف عن تقديم المزيد من المواسم لبرنامج "خواطر" ، بعد أن أتم 11 موسما ، وفق تقارير إعلامية .

وحقق الشقيري الذي يبلغ من العمر 46 عامًا عبر برنامجه جماهيري فاقت التوقعات خلال سنوات عرضه، وأتبعها بموسمين من برنامج حمل اسم "قمرة" في عامي 2016 و2017، ليتوقف بعدها عن الظهور الإعلامي وإنتاج وتقديم البرامج .