برنامج سين الحلقة 4 الرابعة للإعلامي احمد الشقيري على قناة mbc

برنامج سين الحلقة 4 الرابعة ، حيث تعرض قناة ام بي سي mbc حلقات برنامج سين للمقدم الإعلامي احمد الشقيري في شهر رمضان المبارك ، ويتحدث الإعلامي من خلاله عن التطور الاقتصادي والتكنولوجي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة ، وفي بلدان عدة ايضًا ، وحقق البرنامج سمعة طيبة وواسعة بين الجمهور المتابع في الوطن العربي والعالمي ، وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي ستعرض لكم الحلقة الرابعة من برنامج سين تابع معنا .

هذه المقالة لاقت قبولاً واسعًا حول مشاهدة الحلقة 4 من برنامج سين للإعلامي أحمد الشقيري ، يوم الخميس الموافق 15 نيسان الحالي عرض قناة mbc الحلقة الثالثة والتي كانت عن فكرة الاستزراع السمكي والذي من خلاله يتم تربية الأسماك في أحوا ض كبيرة جدا، عبر تقنيات الكترونية حديثة مواكبة للتطور العلمي.

وطرقت الحلقة التي سجلت نسبة مشاهدات عالية في ساعات محدودة لاسيما على المنصات الرقمية ، الاستزراع السمكي بدءً من العملية الأولى الى آخر المراحل وهي التعبئة داخل أكياس خاصة، ولا تقل عن السمك الذي يتم اصطياده من البحر.

وبحسب برنامج السين الحلقة 3 ، فإن قطاع الاستزراع السمكي قد تطور مع مرور الأيام حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات في المملكة العربية السعودية، وباتت السعودية واحدة من المصدرين الرئيسيين للروبيان الأبيض على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية وصلت في العام 2018م إلى 60 ألف طن، منها 50 ألف طن صادرات لأكثر من 32 دولة في العالم.

و يصل الإنتاج إلى 100 ألف طن من مختلف الأنواع البحرية في العام 2020، و600 ألف طن في العام 2030م وفق وزارة البيئة والمياه والزراعة.

موعد عرض الحلقة 4 برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري :

وتعرض قناة ام بي سي mbc برنامج سين للمقدم احمد الشقيري يوميًا في شهر رمضان 2021 الساعة 6:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة .

تردد قناة ام بي سي MBC لمشاهدة برامج السين أحمد الشقيري :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي



