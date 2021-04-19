قائمة وجبات في رمضان 2021

وجبات في رمضان 2021 ، ومع دخول شهر رمضان تبحث السيدات وربات البيوت على الانترنت لاسيما محرك جوجل لهذا قام فريق فلسطين اليوم تخصيص هذه المقالة والتي من خلالها يمكن طبخ واعداد الأكلات الرمضانية بكل سهولة تامة في المطابخ وللتعرف على مكونات وخطوات صناعة الوجبات اللذيذة تابع معنا .

وفي هذه المقالة سنتعرف على تحضير الأكلات في رمضان 2021 بمواصفات جيدة، ويمكن لحضراتكم ان تقدموا تلك الوجبات اللذيذة في الجلسات العائلية والجماعات وعزائم الأصدقاء والاحباب ، وتتميز بسهولة التحضير والاعداد .

وجبات في رمضان 2021

قطايف بالجبنة :

مقادير :

نصف كيلو قطايف

شربات

زيت للقلي

مكونات الحشو :

2 معلقة كبيرة سكر

1 معلقة صغيرة فانيليا

2 كوب حليب

2 معلقة كبيرة نشا

خطوات تحضير قطايف بالجبنة :

أولاً: وفي الخطوة الأولى ، قم بإذابة السكر والنشا في الحليب، ويوضع على النار حتى يثقل قليلاً ، ثم ارفع من على النار، ويوضع جانباً .

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية ، احشى القطايف بالقشطة، ويضغط على الأطراف جيدا لإحكام الغلق .

ثالثًا: وبعدها ضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن.

تقلى في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر، ثم ارفع على ورق مطبخ لتخلص من الزيت الزائد .

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة ، اوضع في الشربات، وترفع في مصفاة لتتخلص من الشربات الزائد ، ثم ارص في الطبق، وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

الكبسة السعودية :

وتتكون الكبسة أساس الطبق هو أرز وليمة أو مزة، وهما نوعان من الأرز لعمل الكبسة وإعطائها الطعم المميز، وهي تعتمد الكبسة على كمية البهارات، الهيل، القرنفل واللومي.

المبكبكة الليبية :

وتعتبر المبكبكة الليبية ، كما يمكن تناولها بطرق مختلفة سواء باللحم أو الدجاج أو الخضار أو صلصة الطماطم مع البهارات، وما يمزيا أنها لا يأخذ الكثير من الوقت والنتيجة هي طبق لذيذ وشهي.

وللاطلاع على المزيد من خطوات اعداد الوجبات الرمضانية اللذيذة التي قمنا بإرفاقه لحضراتكم لصناعتها في البيت ، ولعرفة مكونات وخطوات اعدادها طالع هنا وفي النهاية نتمنى لكم شهرًا كريمًا .