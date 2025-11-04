تحذير طبي: تدفئة مقاعد السيارة قد تؤثر على خصوبة الرجال

فلسطين اليوم

حذّر الطبيب الروسي أندريه كوندراخين، المدرّس في قسم علم الأدوية بمعهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة بيروجوف، من مخاطر تدفئة مقاعد السيارة على الرجال، مؤكّدًا أن استخدامها بشكل مفرط قد يضرّ بصحة الجهاز التناسلي الذكري ويؤثر على جودة الحيوانات المنوية.

وقال كوندراخين في تصريحات صحفية إن الحرارة المرتفعة الناتجة عن المقاعد المُدفأة ترفع درجة حرارة منطقة الحوض، وهو ما ينعكس سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية، مضيفًا أن الخصيتين تحتاجان إلى درجة حرارة أقل قليلًا من حرارة الجسم الطبيعية لضمان عملهما بشكل سليم.

وأشار الطبيب إلى أن استخدام تدفئة المقاعد لفترات طويلة، خاصة في الأجواء الباردة، يؤدي إلى تأثيرات تراكمية قد تقلل الخصوبة بمرور الوقت، محذرًا من أن الراحة المؤقتة التي توفرها هذه التقنية قد تخفي أضرارًا صحية غير مباشرة.

ونصح كوندراخين السائقين بـ الاعتدال في تشغيل تدفئة المقاعد، والاكتفاء باستخدامها في بداية الرحلة فقط حتى تدفأ السيارة، ثم إيقافها لتجنّب ارتفاع الحرارة في تلك المنطقة الحساسة.

وشدّد على أهمية الحفاظ على درجة حرارة معتدلة للجسم وعدم التعرض للحرارة العالية لفترات طويلة، موضحًا أن هذه النصائح تساهم في الوقاية من مشكلات الخصوبة والحفاظ على صحة الرجل العامة.