هل يقِ فيتامين С من الأمراض الخطيرة؟

أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن الاعتقاد الشائع حول فيتامين C بأنه يقي من نزلات البرد والأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب غير دقيق، مشيراً إلى أن الأمر أكثر تعقيدا مما نظن.

وأشار الطبيب إلى أن فيتامين C عنصر غذائي ضروري لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجه بنفسه، على عكس معظم الكائنات الحية، لذا يجب الحصول عليه من مصادر طبيعية مثل الخضروات والفواكه والتوت وثمر الورد وبراعم بروكسل والفلفل.

وأضاف أن هذا الفيتامين يشارك في إنتاج الكولاجين، واستقلاب الحديد والنحاس، كما يعمل كمضاد أكسدة يحمي الخلايا. ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة منه على شكل مكملات لا يزيد من فعاليته، إذ إن الجسم لا يمتص سوى قدر محدود، وما يزيد عن حاجته يُطرح خارجاً، وقد يسبب الجرعات الزائدة آثاراً سلبية.

وأشار مياسنيكوف إلى أن الدراسات الحديثة لم تثبت أن فيتامين C يقلل من خطر الإصابة بالسرطان أو الجلطات الدموية عند تناوله كمكمل غذائي، مؤكدا أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات الطازجة هو الطريقة الأفضل لتأمين حاجة الجسم من هذا الفيتامين بشكل طبيعي وآمن.