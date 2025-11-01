ضعف حاسة الشم قد يكون إنذاراً للإصابة بمرض خطير!

فلسطين اليوم

كشفت دراسة حديثة، أن ضعف حاسة الشم قد يكون علامة تحذير مبكرة للإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتتبع الباحثون من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، سجلات صحية لـ 5142 بالغاً متوسط أعمارهم 75 عاماً، جميعهم بلا تاريخ مرضي للقلب، وقاسوا حاسة الشم باستخدام اختبار 12 عنصرا، وصنّفوا النتائج إلى جيدة ومتوسطة وضعيفة.

وعلى مدار متابعة استمرت نحو 10 سنوات، أصيب 280 مشاركاً بمرض القلب التاجي، وكانت نسبة الإصابة أعلى بين من لديهم حاسة شم ضعيفة، إذ ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بمقدار الضعف خلال السنوات الأربع الأولى.

وأشار الباحث الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة "جاما" العلمية، الدكتور هونغلي تشين، إلى أن ضعف الشم قد يرتبط بمشاكل في الأوعية الدموية أو الصحة العقلية والجسدية، مما يؤثر على التغذية ويزيد احتمالية تراكم اللويحات في الشرايين.

ورغم أن النتائج أولية، يرى الباحثون أن قياس حاسة الشم قد يساعد على التعرف المبكر على الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب التاجية، قبل تفاقم حالتهم.