هل قلة النوم تهدد صحة القلب؟ طبيبة روسية تجيب

يقلل كثير من الناس من أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم، مكتفين بخمس إلى ست ساعات فقط من الراحة، غير مدركين أن الحرمان المزمن من النوم قد يؤدي إلى أضرار خطيرة في الجسم، خصوصًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا السياق، حذّرت الدكتورة ناتاليا زولوتاريوفا، أخصائية أمراض القلب، من أن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على وظائف القلب وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة قد تكون قاتلة على المدى الطويل.

وقالت زولوتاريوفا إن الجسم يمر أثناء النوم بعدة مراحل حيوية، أبرزها نوم الموجة البطيئة ونوم الموجة السريعة، مشيرة إلى أن المراحل البطيئة لها أهمية كبرى، لأنها تساعد على استعادة الطاقة البدنية، وتعمل على خفض معدل ضربات القلب وتنظيم ضغط الدم، فضلًا عن تحفيز إنتاج الهرمونات وتجديد الأنسجة التالفة.

وأضافت الطبيبة أن قلة النوم المنتظمة تسبب اضطرابًا في التمثيل الغذائي والتوازن الهرموني، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات السيتوكينات الالتهابية في الجسم، وهو ما يعزز خطر الإصابة بتصلب الشرايين ومرض نقص تروية القلب.

كما بيّنت أن النوم العميق يلعب دورًا محوريًا في تنظيم الشهية والوزن من خلال هرموني الغريلين واللبتين، المسؤولين عن الشعور بالجوع والشبع. وعندما يختل إنتاجهما بسبب قلة النوم، ترتفع احتمالية الإصابة بـالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي واختلال استقلاب الغلوكوز، ما يرفع خطر الإصابة بمرض السكري.

وأشارت زولوتاريوفا إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم يعد من أخطر الاضطرابات التي تهدد صحة القلب، إذ يسبب زيادة في إفراز هرمون الأدرينالين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، ويزيد خطر السكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.

ولتحسين جودة النوم وتقليل الضغط على القلب، قدمت الأخصائية الروسية مجموعة من النصائح الوقائية البسيطة، وهي:

تجنب تناول القهوة والكحول والتدخين قبل النوم بعدة ساعات. تناول وجبة العشاء قبل ساعتين إلى ساعتين ونصف من موعد النوم. الابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والحواسيب قبل النوم بمدة كافية. الحفاظ على درجة حرارة مريحة وباردة في غرفة النوم، واستخدام جهاز ترطيب عند الحاجة.

وأكدت الطبيبة أن النوم الصحي ليس مجرد راحة للجسد، بل عامل حاسم في طول العمر وصحة القلب، لأنه يساعد على ضبط ضغط الدم، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين المزاج والقدرات الإدراكية.

وختمت زولوتاريوفا تحذيرها بالقول:"إذا كنت تشعر بالتعب في الصباح، أو تواجه صعوبة في النوم، أو تستيقظ كثيرًا أثناء الليل، فلا تتجاهل الأمر، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب في النوم يستدعي مراجعة الطبيب فورًا، لأن إهمال المشكلة قد يؤدي إلى أمراض قلبية خطيرة على المدى البعيد."