دراسة: حمية البحر المتوسط تقلل خطر التهاب بطانة الرحم

أظهرت دراسة طبية حديثة أن اتباع حمية البحر المتوسط الغذائية بانتظام يسهم في الوقاية من التهابات بطانة الرحم، وهي إحدى الحالات التي قد تسبب العقم لدى النساء.

وبحسب ما نشرته مجلة Scientific Reports، فإن باحثين من طهران راجعوا البيانات الطبية لأكثر من 300 امرأة، بعضهن مصابات بالتهاب بطانة الرحم، ودرسوا العادات الغذائية لكل منهن، ليتبيّن أن النساء اللواتي يتبعن نمط حمية البحر المتوسط يتمتعن بحماية أكبر ضد هذا المرض.

وأوضحت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي تناولن الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون بانتظام، كان لديهن انخفاض في خطر الإصابة بالمرض بنسبة تراوحت بين 94% و95%، مقارنة بمن اعتمدن في غذائهن على اللحوم الحمراء والدهون المشبعة.

ويرى العلماء أن نظام البحر المتوسط الغذائي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، لاحتوائه على مضادات أكسدة وألياف غذائية تساعد في تقوية المناعة وتنظيم عمليات الأيض. كما أن الالتزام المستمر بهذه الحمية لا يقلل فقط من خطر الإصابة بالتهابات بطانة الرحم، بل أيضًا يخفف من أعراضها ويحسن جودة الحياة.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كينغز كوليدج في لندن أن اتباع حمية البحر المتوسط يساعد كذلك في الحفاظ على صحة الفم وتقليل التهابات اللثة، مؤكدين أن هذا النظام الغذائي ينعكس إيجابًا على صحة القلب والشرايين ويُسهم في الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.