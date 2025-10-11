دراسة طبية جديدة: "الترامادول" ليس فعالاً في علاج الألم المزمن

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت دراسة طبية حديثة إلى أن الترامادول، أحد أشهر مسكنات الألم الأفيونية، ليس فعالاً بشكل كافٍ في علاج حالات الألم المزمن، كما يرتبط بزيادة في الأعراض الجانبية الخطيرة، مما يثير تساؤلات حول جدوى وصفه على نطاق واسع.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة BMJ Evidence-Based Medicine، فقد تم تحليل نتائج 19 تجربة سريرية شملت 6506 أشخاص يعانون من أنواع مختلفة من الألم المزمن، مثل آلام الأعصاب، والتهاب المفاصل، وآلام أسفل الظهر، والألم العضلي الليفي.

النتائج الرئيسية للدراسة:

- فعالية الترامادول في تخفيف الألم المزمن كانت محدودة.

- المشاركون الذين تناولوا الترامادول كانوا أكثر عرضة للمعاناة من آثار جانبية خطيرة بمعدل الضعف مقارنة بمن تلقوا علاجًا وهميًا.

- الآثار شملت مشاكل قلبية مثل ألم الصدر، الشريان التاجي، وقصور القلب.

- أعراض جانبية أخرى شائعة: الغثيان، الدوخة، الإمساك، والنعاس.

- الترامادول ارتبط أيضًا بزيادة في خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، لكن الباحثين شددوا على أن هذا الارتباط لا يزال غير مؤكد نظرًا لقصر فترة المتابعة.

وأشار الباحثون إلى أن المفهوم السائد سابقًا بأن الترامادول أكثر أمانًا وأقل تسببًا في الإدمان مقارنة بالمسكنات الأفيونية الأخرى، لم يعد دقيقًا.

وخلصت الدراسة الى أنه نظرًا لمحدودية الفوائد وزيادة احتمالات الضرر، يجب إعادة تقييم استخدام الترامادول كخيار علاجي للألم المزمن.